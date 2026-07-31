Дорошко и Шмидт стали третьими в предварительном раунде среди дуэтов на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт заняли третье место в предварительном раунде чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.
- За свое выступление россиянки получили 308,0287 балла.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт заняли третье место в предварительном раунде среди представлявших произвольные программы дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Россиянки получили за свое выступление 308,0287 балла. Первыми стали испанки Лилу Валетт и Ирис Касас (316,3850), второе место заняли представительницы Греции Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри (312,7074).
Финал в произвольной программе дуэтов пройдет 1 августа.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.