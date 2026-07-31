Дорошко и Шмидт стали третьими в предварительном раунде среди дуэтов на ЧЕ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт заняли третье место в предварительном раунде среди представлявших произвольные программы дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.