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Дорошко и Шмидт стали третьими в предварительном раунде среди дуэтов на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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12:06 31.07.2026 (обновлено: 13:35 31.07.2026)

Дорошко и Шмидт стали третьими в предварительном раунде среди дуэтов на ЧЕ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСинхронистки
Синхронистки - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт заняли третье место в предварительном раунде чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.
  • За свое выступление россиянки получили 308,0287 балла.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт заняли третье место в предварительном раунде среди представлявших произвольные программы дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Россиянки получили за свое выступление 308,0287 балла. Первыми стали испанки Лилу Валетт и Ирис Касас (316,3850), второе место заняли представительницы Греции Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри (312,7074).
Финал в произвольной программе дуэтов пройдет 1 августа.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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