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Силовики провели обыски в доме одного из лидеров "Сильной Армении" - РИА Новости, 31.07.2026
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11:28 31.07.2026 (обновлено: 11:57 31.07.2026)
Силовики провели обыски в доме одного из лидеров "Сильной Армении"

В Ереване силовики провели обыск в доме Нарека Карапетяна

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНарек Карапетян
Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
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Нарек Карапетян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики в Армении проводят обыск в доме одного из лидеров оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.
ЕРЕВАН, 31 июл - РИА Новости. Силовики в Армении проводят обыск в доме одного из лидеров оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, сообщает онлайн-издание Armat media.
"Сегодня рано утром силовики пришли в особняк Нарека Карапетяна и проводят обыск", - говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Карапетян избран депутатом парламента Армении нового созыва.
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