Силовики провели обыски в доме одного из лидеров "Сильной Армении"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики в Армении проводят обыск в доме одного из лидеров оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.
ЕРЕВАН, 31 июл - РИА Новости. Силовики в Армении проводят обыск в доме одного из лидеров оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, сообщает онлайн-издание Armat media.
"Сегодня рано утром силовики пришли в особняк Нарека Карапетяна и проводят обыск", - говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Карапетян избран депутатом парламента Армении нового созыва.