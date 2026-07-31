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В Севастополе при ночной атаке БПЛА погиб один человек - РИА Новости, 31.07.2026
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12:49 31.07.2026 (обновлено: 13:00 31.07.2026)
В Севастополе при ночной атаке БПЛА погиб один человек

Развожаев: один человек погиб в Севастополе в результате ночной атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе погиб один человек в результате ночной атаки БПЛА.
  • Подразделения ВС РФ сбили над Севастополем десять БПЛА украинских беспилотников.
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл, РИА Новости. Один человек погиб в Севастополе в результате ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее он сообщил, что в течение минувшей ночи подразделения ВС РФ сбили в небе над Севастополем десять БПЛА украинских беспилотников.
"К сожалению, в результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент атаки он находился на улице. Приношу соболезнования родным и близким погибшего", — написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что беспилотники, атаковавшие Севастополь, были начинены поражающими элементами в виде металлических шаров.
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