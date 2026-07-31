В Севастополе при ночной атаке БПЛА погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе погиб один человек в результате ночной атаки БПЛА.
- Подразделения ВС РФ сбили над Севастополем десять БПЛА украинских беспилотников.
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл, РИА Новости. Один человек погиб в Севастополе в результате ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее он сообщил, что в течение минувшей ночи подразделения ВС РФ сбили в небе над Севастополем десять БПЛА украинских беспилотников.
"К сожалению, в результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент атаки он находился на улице. Приношу соболезнования родным и близким погибшего", — написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что беспилотники, атаковавшие Севастополь, были начинены поражающими элементами в виде металлических шаров.
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