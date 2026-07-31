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Смоленское предприятие получило сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 31.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:30 31.07.2026
Смоленское предприятие получило сертификат "Сделано в России"

"Вяземский хлебокомбинат" получил сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип "Сделано в России"
Логотип Сделано в России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Вяземский хлебокомбинат" прошел сертификацию от Российского экспортного центра "Сделано в России" по направлению "Надежность", сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.
"Это символ возрождения и признания многовековой истории нашего региона. "Вяземский" пряник – это нечто большее, чем просто кондитерское изделие. Это часть нашей культурной идентичности, напоминание о мастерстве наших предков и, конечно, о высоком качестве продукции, которую мы производим сегодня", – приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.
Предприятие, ведущее свою историю с 1947 года, выпускает более 100 наименований продукции, среди которых особое место занимают три вида "Вяземского" пряника: с миндалем, цукатами и арахисом.
В пресс-службе отметили, что получение сертификата "Сделано в России" – это не только подтверждение качества, но и мощный импульс для дальнейшего развития. Центр поддержки экспорта Смоленской области активно помогает региональным компаниям в освоении экспортных направлений и поиске зарубежных партнеров.
Предприятия, заинтересованные в получении необходимой сертификации, включая локальную маркировку "Сделано в Смоленске", могут обратиться за поддержкой и консультацией в Центр поддержки экспорта Смоленской области.
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