Смоленское предприятие получило сертификат "Сделано в России"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Вяземский хлебокомбинат" прошел сертификацию от Российского экспортного центра "Сделано в России" по направлению "Надежность", сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.

"Это символ возрождения и признания многовековой истории нашего региона. "Вяземский" пряник – это нечто большее, чем просто кондитерское изделие. Это часть нашей культурной идентичности, напоминание о мастерстве наших предков и, конечно, о высоком качестве продукции, которую мы производим сегодня", – приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Предприятие, ведущее свою историю с 1947 года, выпускает более 100 наименований продукции, среди которых особое место занимают три вида "Вяземского" пряника: с миндалем, цукатами и арахисом.

В пресс-службе отметили, что получение сертификата "Сделано в России" – это не только подтверждение качества, но и мощный импульс для дальнейшего развития. Центр поддержки экспорта Смоленской области активно помогает региональным компаниям в освоении экспортных направлений и поиске зарубежных партнеров.