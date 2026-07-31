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В Сербии задержали подозреваемых в убийстве пропавшей россиянки - РИА Новости, 31.07.2026
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16:55 31.07.2026
В Сербии задержали подозреваемых в убийстве пропавшей россиянки

Telegraf: в Сербии задержали подозреваемых в убийстве россиянки

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сербии в районе Падинска-Скела обнаружено тело молодой женщины, предположительно гражданки РФ.
  • Несколько человек задержаны по подозрению в убийстве.
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Несколько человек задержаны в Сербии по подозрению в убийстве молодой женщины, возможно, пропавшей ранее гражданки РФ, сообщает портал Telegraf.
По данным СМИ, в районе Падинска-Скела в четверг обнаружили тело женщины. Предполагается, что речь идет о молодой женщине, вероятнее всего, гражданке РФ в возрасте около 28 лет.
"Несколько человек задержаны в связи с убийством после того, как в чемодане в канале в районе Падинска-Скела обнаружено тело молодой женщины", - говорится в сообщении.
Родственники жительницы Санкт-Петербурга ранее обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, сообщили РИА Новости ранее в региональном главке МВД РФ.
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