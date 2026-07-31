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Из частично обрушившегося дома в Саратове эвакуировали жильцов - РИА Новости, 31.07.2026
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16:17 31.07.2026
Из частично обрушившегося дома в Саратове эвакуировали жильцов

Из частично обрушившегося дома в Саратове эвакуировали жильцов трех подъездов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове произошло обрушение части кирпичной кладки в нежилых пятом и шестом подъездах дома № 3 по улице Крымской.
  • Глава города Игорь Молчанов сообщил о решении демонтировать поврежденные конструкции пятого и шестого подъездов.
  • Жителей первых трех подъездов эвакуировали из здания в целях безопасности.
САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Жильцов первого-третьего подъездов аварийного дома в Саратове эвакуировали, нежилые пятый и шестой подъезды, где в пятницу вновь обрушилась часть кирпичной кладки, полностью снесут, сообщил глава города Игорь Молчанов.
В пятницу Молчанов сообщал об обрушении в нежилых пятом и шестом подъездах дома № 3 по улице Крымской. Никто не пострадал. Стена рухнула по всей высоте здания. В октябре 2025 года в этом аварийном доме, который частично расселен, обрушилась часть стены на первом этаже. Тогда эвакуировали 38 человек.
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"Принято оперативное решение о демонтаже поврежденных конструкций пятого и шестого подъездов. До конца дня будет определена стоимость демонтажных работ, после чего будет выделено необходимое финансирование", - написал Молчанов в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что по итогам заседания оперативного штаба по ситуации в доме № 3 также было принято решение вывести жильцов первых трех подъездов из здания в целях безопасности. В настоящее время ведется сбор заявок от жителей для временного размещения.
Молчанов отметил, что специализированная организация провела первичное обследование здания, к вечеру ожидаются результаты экспресс-анализа состояния трех жилых подъездов. На это время организовано круглосуточное дежурство сотрудников администрации и полиции для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию.
Дом был построен в 1957 году, в нем пять этажей и шесть подъездов. Пятиэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу в марте 2020 года, следует из постановления администрации Саратова. В документе прописано, что произвести отселение и снос дома нужно было до 14 февраля 2022 года.
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