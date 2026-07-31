Из частично обрушившегося дома в Саратове эвакуировали жильцов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Саратове произошло обрушение части кирпичной кладки в нежилых пятом и шестом подъездах дома № 3 по улице Крымской.

Глава города Игорь Молчанов сообщил о решении демонтировать поврежденные конструкции пятого и шестого подъездов.

Жителей первых трех подъездов эвакуировали из здания в целях безопасности.

САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Жильцов первого-третьего подъездов аварийного дома в Саратове эвакуировали, нежилые пятый и шестой подъезды, где в пятницу вновь обрушилась часть кирпичной кладки, полностью снесут, сообщил глава города Игорь Молчанов.

В пятницу Молчанов сообщал об обрушении в нежилых пятом и шестом подъездах дома № 3 по улице Крымской . Никто не пострадал. Стена рухнула по всей высоте здания. В октябре 2025 года в этом аварийном доме, который частично расселен, обрушилась часть стены на первом этаже. Тогда эвакуировали 38 человек.

"Принято оперативное решение о демонтаже поврежденных конструкций пятого и шестого подъездов. До конца дня будет определена стоимость демонтажных работ, после чего будет выделено необходимое финансирование", - написал Молчанов в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что по итогам заседания оперативного штаба по ситуации в доме № 3 также было принято решение вывести жильцов первых трех подъездов из здания в целях безопасности. В настоящее время ведется сбор заявок от жителей для временного размещения.

Молчанов отметил, что специализированная организация провела первичное обследование здания, к вечеру ожидаются результаты экспресс-анализа состояния трех жилых подъездов. На это время организовано круглосуточное дежурство сотрудников администрации и полиции для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию.