В Саратове повторно обрушилась стена аварийного дома

САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Обрушилась часть кирпичной кладки аварийного дома на улице Крымской в Саратове, где в 2025 году уже происходило обрушение, пострадавших, предварительно, нет, сообщил глава города Игорь Молчанов.

Дом был построен в 1957 году, в нем пять этажей и шесть подъездов. Пятиэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу в марте 2020 года, следует из постановления администрации Саратова. В документе прописано, что произвести отселение и снос дома нужно было до 14 февраля 2022 года.