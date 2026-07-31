В Саратове повторно обрушилась стена аварийного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратове на улице Крымской обрушилась часть кирпичной кладки аварийного дома № 3.
- Разрушения зафиксированы в нежилых подъездах № 5 и 6, пострадавших, предварительно, нет.
- В октябре 2025 года уже происходило частичное обрушение стены этого дома, было эвакуировано 38 человек.
САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Обрушилась часть кирпичной кладки аварийного дома на улице Крымской в Саратове, где в 2025 году уже происходило обрушение, пострадавших, предварительно, нет, сообщил глава города Игорь Молчанов.
В октябре 2025 года произошло частичное обрфушение стены дома № 3 по улице Крымской. Было эвакуировано 38 человек, их разместили в гостиницы. Никто не пострадал. В следственном управлении СК по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Последствия обрушения того же дома в Саратове 18 октября 2025. Архивное фото
"Сегодня в Заводском районе по адресу улица Крымская, дом 3 зафиксировано обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушение происходит в нежилых подъездах № 5 и 6. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Молчанов в своем канале на платформе "Макс".
Он поручил своему первому заместителю Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района Вячеславу Доронину незамедлительно выехать на место для оперативного реагирования.
В прокуратуре Саратовской области уточнили, что дом, где произошло обрушение, является частично расселенным. В надзорном ведомстве намерены дать оценку действиям ответственных должностных лиц.
Дом был построен в 1957 году, в нем пять этажей и шесть подъездов. Пятиэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу в марте 2020 года, следует из постановления администрации Саратова. В документе прописано, что произвести отселение и снос дома нужно было до 14 февраля 2022 года.