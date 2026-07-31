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В Саратове повторно обрушилась стена аварийного дома - РИА Новости, 31.07.2026
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12:43 31.07.2026 (обновлено: 17:55 31.07.2026)
В Саратове повторно обрушилась стена аварийного дома

В Саратове повторно обрушилась часть кирпичной кладки аварийного дома

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове на улице Крымской обрушилась часть кирпичной кладки аварийного дома № 3.
  • Разрушения зафиксированы в нежилых подъездах № 5 и 6, пострадавших, предварительно, нет.
  • В октябре 2025 года уже происходило частичное обрушение стены этого дома, было эвакуировано 38 человек.
САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Обрушилась часть кирпичной кладки аварийного дома на улице Крымской в Саратове, где в 2025 году уже происходило обрушение, пострадавших, предварительно, нет, сообщил глава города Игорь Молчанов.
В октябре 2025 года произошло частичное обрфушение стены дома № 3 по улице Крымской. Было эвакуировано 38 человек, их разместили в гостиницы. Никто не пострадал. В следственном управлении СК по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
© Фото : Михаил Исаев/ВКонтактеПоследствия обрушения того же дома в Саратове 18 октября 2025
Последствия обрушения дома в Саратове. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Михаил Исаев/ВКонтакте
Последствия обрушения того же дома в Саратове 18 октября 2025. Архивное фото
"Сегодня в Заводском районе по адресу улица Крымская, дом 3 зафиксировано обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушение происходит в нежилых подъездах № 5 и 6. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Молчанов в своем канале на платформе "Макс".
Он поручил своему первому заместителю Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района Вячеславу Доронину незамедлительно выехать на место для оперативного реагирования.
В прокуратуре Саратовской области уточнили, что дом, где произошло обрушение, является частично расселенным. В надзорном ведомстве намерены дать оценку действиям ответственных должностных лиц.
Дом был построен в 1957 году, в нем пять этажей и шесть подъездов. Пятиэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу в марте 2020 года, следует из постановления администрации Саратова. В документе прописано, что произвести отселение и снос дома нужно было до 14 февраля 2022 года.
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