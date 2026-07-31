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Американский самолет-разведчик третий день кружит у российских границ - РИА Новости, 31.07.2026
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13:32 31.07.2026
Американский самолет-разведчик третий день кружит у российских границ

Самолет-разведчик США третий день подряд кружит у границ РФ над Черным морем

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик третий день подряд совершает облет над акваторией Черного моря вдоль российской границы.
  • Он поднялся в воздух с авиабазы в Румынии.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II третий день подряд проводит облет над акваторией Черного моря вдоль российской границы, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II уже совершал облеты над водами Черного моря по аналогичному маршруту в среду, 29 июля, и в четверг, 30 июля.
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Согласно полетным данным, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II поднялся в воздух с авиабазы "Михаил Когэлничану", расположенной на территории Румынии. После взлета самолет направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии.
Долетев до восточной части Черного моря, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II развернулся южнее города Сочи и направился обратном направлении. Полетные данные свидетельствуют о том, что этот самолет совершил практически два полных круга над Черным морем и на 13.15 мск находился к юго-востоку от города Севастополь.
Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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