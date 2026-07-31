Спасатели нашли пропавшую в лесу на Сахалине пенсионерку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 62-летняя пенсионерка, потерявшаяся 27 июля в лесном массиве вблизи села Воскресенское, найдена.
- Женщину обнаружили добровольцы почти в двух километрах от села Воскресенское Анивского района у реки Сучковка.
- Потерявшаяся женщина пять суток выжила на пяти конфетах и воде из реки, пока ее не нашли.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Потерявшаяся в понедельник на юге Сахалина 62-летняя пенсионерка найдена, сообщает региональный главк МЧС России.
"Женщину обнаружили добровольцы почти в двух километрах от села Воскресенское Анивского района у реки Сучковка. К месту следуют медики для оказания помощи пострадавшей", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Пенсионерка пропала в лесном массиве вблизи села Воскресенское в понедельник, 27 июля. Женщина с подругами собирала дикоросы, но потеряла ориентир и заблудилась. На поиски была привлечена большая группа спасателей, кинологов, специалистов беспилотной авиации МЧС России, сотрудников МВД, волонтеров Национального центра помощи, охотников, добровольцев и родных пенсионерки.
Потерявшаяся женщина самостоятельно выбралась сквозь труднопроходимые заросли, буреломы и болота к реке и на ее берегу ожидала помощи.
"С собой у пенсионерки было всего пять конфет, которые она растянула на пять суток. Пить приходилось воду из реки. На частном вертолете женщина была обнаружена добровольцами и передана в руки ее детей", - сообщает пресс-служба, отметив, что помощь медиков женщине не понадобилась.