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Спасатели нашли пропавшую в лесу на Сахалине пенсионерку - РИА Новости, 31.07.2026
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06:07 31.07.2026
Спасатели нашли пропавшую в лесу на Сахалине пенсионерку

Пропавшую в лесу на Сахалине пенсионерку нашли на пятый день поисков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 62-летняя пенсионерка, потерявшаяся 27 июля в лесном массиве вблизи села Воскресенское, найдена.
  • Женщину обнаружили добровольцы почти в двух километрах от села Воскресенское Анивского района у реки Сучковка.
  • Потерявшаяся женщина пять суток выжила на пяти конфетах и воде из реки, пока ее не нашли.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Потерявшаяся в понедельник на юге Сахалина 62-летняя пенсионерка найдена, сообщает региональный главк МЧС России.
"Женщину обнаружили добровольцы почти в двух километрах от села Воскресенское Анивского района у реки Сучковка. К месту следуют медики для оказания помощи пострадавшей", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Пенсионерка пропала в лесном массиве вблизи села Воскресенское в понедельник, 27 июля. Женщина с подругами собирала дикоросы, но потеряла ориентир и заблудилась. На поиски была привлечена большая группа спасателей, кинологов, специалистов беспилотной авиации МЧС России, сотрудников МВД, волонтеров Национального центра помощи, охотников, добровольцев и родных пенсионерки.
Потерявшаяся женщина самостоятельно выбралась сквозь труднопроходимые заросли, буреломы и болота к реке и на ее берегу ожидала помощи.
"С собой у пенсионерки было всего пять конфет, которые она растянула на пять суток. Пить приходилось воду из реки. На частном вертолете женщина была обнаружена добровольцами и передана в руки ее детей", - сообщает пресс-служба, отметив, что помощь медиков женщине не понадобилась.
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