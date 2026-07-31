Спасатели нашли пропавшую в лесу на Сахалине пенсионерку

Пенсионерка пропала в лесном массиве вблизи села Воскресенское в понедельник, 27 июля. Женщина с подругами собирала дикоросы, но потеряла ориентир и заблудилась. На поиски была привлечена большая группа спасателей, кинологов, специалистов беспилотной авиации МЧС России, сотрудников МВД, волонтеров Национального центра помощи, охотников, добровольцев и родных пенсионерки.

"С собой у пенсионерки было всего пять конфет, которые она растянула на пять суток. Пить приходилось воду из реки. На частном вертолете женщина была обнаружена добровольцами и передана в руки ее детей", - сообщает пресс-служба, отметив, что помощь медиков женщине не понадобилась.