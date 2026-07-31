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Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как разыграли Бориса Березовского - РИА Новости, 31.07.2026
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08:38 31.07.2026
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как разыграли Бориса Березовского

Вован и Лексус: розыгрыш Бориса Березовского стал крупным политическим пранком

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПранкеры Лексус и Вован
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пранкеры Лексус и Вован. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пранкеры Вован и Лексус назвали розыгрыш с Борисом Березовским крупным политическим пранком.
  • Пранкеры вывели опального олигарха на разговор о финансировании российской оппозиции, выступив в роли высокопоставленных российских политиков.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Розыгрыш миллиардера Бориса Березовского, в котором он признался в финансировании оппозиции, стал крупным политическим пранком, заявили в интервью РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
"С тех пор, как мы стали заниматься всем этим на постоянной основе, крупным политическим стал, пожалуй, "пранк" с Борисом Березовским. Выступая в роли высокопоставленных российских политиков, мы вывели опального олигарха на достаточно искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции", - рассказали они.
Личный номер телефона бизнесмена, по словам пранкеров, им удалось найти благодаря утекшим в сеть базам данных.
Березовский покинул Россию в 2000 году, заявив о несогласии с курсом президента Владимира Путина. Годы, проведенные олигархом в Лондоне, прошли под знаком борьбы с Кремлем. Березовский оказывал поддержку тем силам на постсоветском пространстве, которые считал враждебными Москве, не исключая террористические формирования в Чечне. Особенно активным было его вмешательство в украинскую политику. Безоговорочно встав на сторону "оранжевой революции" 2004 года, олигарх спонсировал избирательную кампанию ее лидера Виктора Ющенко. Березовский покончил с собой в своем лондонском особняке в марте 2013 года на фоне депрессии и финансовых неудач.
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