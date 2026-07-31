Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как разыграли Бориса Березовского

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Розыгрыш миллиардера Бориса Березовского, в котором он признался в финансировании оппозиции, стал крупным политическим пранком, заявили в интервью РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).