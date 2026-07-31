Задержанный россиянин собирал для Киева сведения о военных предприятиях

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижегородской области задержан гражданин России, собиравший сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России в интересах украинских спецслужб.

Задержанный проводил разведку стратегически важных объектов под видом сотрудника логистической транспортной компании и отправлял информацию кураторам террористической организации через мессенджер Telegram.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации, предусматривающей максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области россиянин собирал для украинских спецслужб сведения о предприятиях ВПК России, сообщила ФСБ.

« "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ , 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка", собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ, установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам террористической организации в целях подрыва национальной безопасности страны.