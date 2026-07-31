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Задержанный россиянин собирал для Киева сведения о военных предприятиях - РИА Новости, 31.07.2026
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08:49 31.07.2026
Задержанный россиянин собирал для Киева сведения о военных предприятиях

ФСБ: задержанный россиянин собирал для Киева данные о предприятиях ВПК

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области задержан гражданин России, собиравший сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России в интересах украинских спецслужб.
  • Задержанный проводил разведку стратегически важных объектов под видом сотрудника логистической транспортной компании и отправлял информацию кураторам террористической организации через мессенджер Telegram.
  • Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации, предусматривающей максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области россиянин собирал для украинских спецслужб сведения о предприятиях ВПК России, сообщила ФСБ.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка", собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам террористической организации в целях подрыва национальной безопасности страны.
Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей об участии в деятельности организации, признанной в России террористической. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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