РЖД взяли поработать в поезд робота-проводника Володю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД протестировали в поезде «Сапсан» робота-проводника Володю.
- Робот встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место, проводил винную дегустацию и дарил пассажирам отличное настроение.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. РЖД протестировали в поезде "Сапсан" робота-проводника Володю, он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти место, сообщила компания.
"Стальной характер, железная выправка и искусственный интеллект. Знакомьтесь, это Володя, первый в мире робот-проводник высокоскоростного поезда "Сапсан", - говорится в сообщении.
Сегодня он совершил тестовую поездку на поезде №768 и железно справился со своими обязанностями.
"…встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде, даже провел винную дегустацию в вагоне-бистро, дарил пассажирам отличное настроение", - пишут РЖД.
Пассажиры, отмечает компания, встречали железного проводника с интересом, делали фото на память.
Робопсов РЖД научат понимать голосовые команды человека
16 января, 05:55