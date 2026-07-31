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РЖД взяли поработать в поезд робота-проводника Володю - РИА Новости, 31.07.2026
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18:37 31.07.2026
РЖД взяли поработать в поезд робота-проводника Володю

РЖД протестировали робота-проводника Володю в поезде «Сапсан»

© Фото : пресс-служба РЖДРобот-проводник высокоскоростного поезда "Сапсан" Володя
Робот-проводник высокоскоростного поезда Сапсан Володя - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : пресс-служба РЖД
Робот-проводник высокоскоростного поезда "Сапсан" Володя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД протестировали в поезде «Сапсан» робота-проводника Володю.
  • Робот встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место, проводил винную дегустацию и дарил пассажирам отличное настроение.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. РЖД протестировали в поезде "Сапсан" робота-проводника Володю, он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти место, сообщила компания.
"Стальной характер, железная выправка и искусственный интеллект. Знакомьтесь, это Володя, первый в мире робот-проводник высокоскоростного поезда "Сапсан", - говорится в сообщении.
Сегодня он совершил тестовую поездку на поезде №768 и железно справился со своими обязанностями.
"…встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде, даже провел винную дегустацию в вагоне-бистро, дарил пассажирам отличное настроение", - пишут РЖД.
Пассажиры, отмечает компания, встречали железного проводника с интересом, делали фото на память.
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