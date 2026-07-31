РЖД взяли поработать в поезд робота-проводника Володю

Краткий пересказ от РИА ИИ РЖД протестировали в поезде «Сапсан» робота-проводника Володю.

Робот встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место, проводил винную дегустацию и дарил пассажирам отличное настроение.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. РЖД протестировали в поезде "Сапсан" робота-проводника Володю, он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти место, сообщила компания.

"Стальной характер, железная выправка и искусственный интеллект. Знакомьтесь, это Володя, первый в мире робот-проводник высокоскоростного поезда "Сапсан", - говорится в сообщении.

Сегодня он совершил тестовую поездку на поезде №768 и железно справился со своими обязанностями.

"…встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде, даже провел винную дегустацию в вагоне-бистро, дарил пассажирам отличное настроение", - пишут РЖД