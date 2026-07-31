"Нападение на Россию": планы НАТО по ядерному оружию всполошили немцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают планы НАТО по наращиванию "ядерного сдерживания" в Европе из-за якобы российской угрозы.

Один из комментаторов выразил сомнение в рациональности действий политических и военных элит Европы и поинтересовался, предпринимаются ли усилия по урегулированию конфликтов.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают планы НАТО по наращиванию "ядерного сдерживания" в Европе из-за якобы российской угрозы.

"Способны ли еще наши политические и военные элиты мыслить рационально? Предпринимаются ли вообще какие-либо усилия по урегулированию конфликтов? Почему они так отчаянно жаждут угроз извне и вмешиваются во все?" — поинтересовался один из комментаторов.

НАТО разрабатывает план нападения на Россию . Североатлантический альянс этого не переживет. Кроме того, НАТО практически бесполезна: она даже не может защитить собственные границы, как мы видим сейчас в испанской Сеуте", — отметил другой.

"Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не будет нападать на страны НАТО. Неужели эти воинственные стратеги не могут этого понять?" — поделился мнением еще один пользователь.

"Для меня это полнейшее безумие", — резюмировали читатели.

В пятницу агентство DPA со ссылкой на собственную информацию сообщило, что НАТО обсуждает планы по наращиванию так называемого ядерного сдерживания в Европе под предлогом якобы существующей российской угрозы. По информации агентства, речь идет о нестратегическом (тактическом) ядерном оружии. В этой связи издание отмечает со ссылкой на аналитиков американской исследовательской группы The Bulletin, что США уже могли перебросить бомбы типа B61-12 на авиабазу Лейкенхит в Великобритании. В качестве потенциальных новых мест дислокации американского тактического ядерного оружия также указываются Польша, Финляндия и Литва.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию, не исключил в интервью DPA возможность увеличения ядерного арсенала США в Европе.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил 25 июля РИА Новости, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов. Он сообщил, что британцы открывают свои аэродромы для размещения американского тактического ядерного оружия.