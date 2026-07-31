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"Нападение на Россию": планы НАТО по ядерному оружию всполошили немцев - РИА Новости, 31.07.2026
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18:10 31.07.2026

"Нападение на Россию": планы НАТО по ядерному оружию всполошили немцев

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные НАТО
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают планы НАТО по наращиванию "ядерного сдерживания" в Европе из-за якобы российской угрозы.
  • Один из комментаторов выразил сомнение в рациональности действий политических и военных элит Европы и поинтересовался, предпринимаются ли усилия по урегулированию конфликтов.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают планы НАТО по наращиванию "ядерного сдерживания" в Европе из-за якобы российской угрозы.
"Способны ли еще наши политические и военные элиты мыслить рационально? Предпринимаются ли вообще какие-либо усилия по урегулированию конфликтов? Почему они так отчаянно жаждут угроз извне и вмешиваются во все?" — поинтересовался один из комментаторов.
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"НАТО разрабатывает план нападения на Россию. Североатлантический альянс этого не переживет. Кроме того, НАТО практически бесполезна: она даже не может защитить собственные границы, как мы видим сейчас в испанской Сеуте", — отметил другой.
"Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не будет нападать на страны НАТО. Неужели эти воинственные стратеги не могут этого понять?" — поделился мнением еще один пользователь.
"Для меня это полнейшее безумие", — резюмировали читатели.
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В пятницу агентство DPA со ссылкой на собственную информацию сообщило, что НАТО обсуждает планы по наращиванию так называемого ядерного сдерживания в Европе под предлогом якобы существующей российской угрозы. По информации агентства, речь идет о нестратегическом (тактическом) ядерном оружии. В этой связи издание отмечает со ссылкой на аналитиков американской исследовательской группы The Bulletin, что США уже могли перебросить бомбы типа B61-12 на авиабазу Лейкенхит в Великобритании. В качестве потенциальных новых мест дислокации американского тактического ядерного оружия также указываются Польша, Финляндия и Литва.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию, не исключил в интервью DPA возможность увеличения ядерного арсенала США в Европе.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил 25 июля РИА Новости, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов. Он сообщил, что британцы открывают свои аэродромы для размещения американского тактического ядерного оружия.
В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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