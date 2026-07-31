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МИД России прокомментировал ситуацию с мигрантами в Испании - РИА Новости, 31.07.2026
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17:46 31.07.2026 (обновлено: 17:55 31.07.2026)
МИД России прокомментировал ситуацию с мигрантами в Испании

МИД РФ считает, что Мадрид решит проблему в Сеуте на основе международного права

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия следит за ситуацией с мигрантами в Сеуте.
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Испания найдет способ решить ситуацию с мигрантами на основе международного права.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия исходит из того, что Испания найдет способ решить ситуацию с мигрантами в Сеуте на основе международного права, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Следим за этим и исходим из того, что испанское правительство найдет способ, как решить проблему в соответствии с нормами международного права, толерантного и гуманитарного отношения к судьбе каждого мигранта", - сказал он журналистам.
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