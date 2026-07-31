МИД России прокомментировал ситуацию с мигрантами в Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия следит за ситуацией с мигрантами в Сеуте.
- Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Испания найдет способ решить ситуацию с мигрантами на основе международного права.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия исходит из того, что Испания найдет способ решить ситуацию с мигрантами в Сеуте на основе международного права, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Следим за этим и исходим из того, что испанское правительство найдет способ, как решить проблему в соответствии с нормами международного права, толерантного и гуманитарного отношения к судьбе каждого мигранта", - сказал он журналистам.