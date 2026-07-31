Медведев рассказал, как Россия должна противостоять санкциям Запада

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости . Россия в противостоянии западным санкциям должна вести "активную оборону", а не "сидеть в окопе", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, указав на необходимость систематизировать действия по противодействию антироссийским санкциям.

Медведев напомнил, что Россия обращается в судебные структуры и принимает внутренние меры, включая решения президента и правительства.

"Может быть, такого рода работу нужно систематизировать. Что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны расширить влияние Российский Федерации в различных регионах мира", - добавил он.