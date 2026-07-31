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Медведев рассказал, как Россия должна противостоять санкциям Запада - РИА Новости, 31.07.2026
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15:02 31.07.2026 (обновлено: 15:18 31.07.2026)
Медведев рассказал, как Россия должна противостоять санкциям Запада

Медведев: в противодействии санкциям РФ должна вести активную оборону

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев провел совещание по вопросам противодействия санкциям Запада.
  • Он заявил, что Россия должна вести "активную оборону", а не "сидеть в окопе".
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия в противостоянии западным санкциям должна вести "активную оборону", а не "сидеть в окопе", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, указав на необходимость систематизировать действия по противодействию антироссийским санкциям.
Медведев в пятницу провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.
"Речь должна идти именно об активной обороне. Не просто, что мы сидим в окопе и отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще какие инструменты в дальнейшем использовать", - сказал зампред Совбеза РФ. Кадры совещания опубликованы в его канале в "Макс".
Медведев напомнил, что Россия обращается в судебные структуры и принимает внутренние меры, включая решения президента и правительства.
"Может быть, такого рода работу нужно систематизировать. Что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны расширить влияние Российский Федерации в различных регионах мира", - добавил он.
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