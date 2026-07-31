Россия открыла карты: это будет стоить кое-кому 4500 квадратных километров

На заводе "Севмаш" в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка проекта "Ясень-М" — "Ульяновск", которая стала шестой в серии из 12 субмарин этого класса (многоцелевые АПЛ). После испытаний и проверок она начнет свою боевую работу, невидимую с поверхности.

Даже с учетом развитого российского ВПК, где почти каждый день что-то торжественно спускается, запускается, открывается и принимается, данный эпизод имеет особое — стратегическое — значение.

Наш атомный подводный флот как часть нашей стратегической ядерной триады представляет дуумвират, состоящий из стратегических АПЛ типа "Борей", несущих "оружие Судного дня" — межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, и многоцелевых АПЛ, которые являются средством "прикрытия" АПЛ-стратегов от авианосных групп и подлодок-охотников противника, а также могут самостоятельно защищать районы патрулирования, нарушать морские операции противника и работать по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам, аэродромам и командным пунктам.

Можно без преувеличений сказать, что АПЛ серии "Ясень" считаются вершиной российского (и мирового) подводостроения и предметом дичайшей зависти и откровенного страха наших без пяти минут партнеров.

"Ясени" по умолчанию обладают пониженной шумностью благодаря специальным покрытиям и особой ходовой установке, невидимостью для магнитных датчиков благодаря корпусу из размагниченной стали, огромным запасом хода (ядерный реактор без дозаправки может работать 25-30 лет) и разнообразным и мощным вооружением (торпеды и крылатые ракеты), что позволяет этим АПЛ скрытно выходить в любой район Мирового океана и там выполнять свои задачи.

Изначально "Ясени" вооружались крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Начиная с четвертой подлодки серии "Пермь" "Ясени" по умолчанию вооружаются крылатыми ракетами "Циркон", и это стало настоящей революцией. Дело в том, что ракеты "Циркон" — гиперзвуковые и летят в три раза быстрее, чем "Оникс", и примерно в семь-девять раз быстрее, чем "Калибр".

На данный момент силы ПВО и ПРО НАТО практически бессильны против "Цирконов", и это открыто признается нашими противниками. Но у каждой вишенки есть свой торт: "Цирконы" для "Ясеней" планируется снабжать тактическими ядерными боеголовками. И это приводит западных военных (и невоенных) в полное исступление.

"Ясени" могут нести по 40 "Цирконов" с тактическими ядерными боеголовками, то есть группировка из шести подлодок при желании может превратить в стеклянное блюдо площадь в 4500 квадратных километров. Да, "Бореи" с "Булавами" могут "остеклить" гораздо больше, но дело в том, что межконтинентальная ракета летит высоко и относительно долго, а старт ее очень сложно скрыть. "Ясени" же с "Цирконами", скрытно выйдя в район пуска, могут осуществить мгновенный кинжальный удар с абсолютно апокалиптическими последствиями, который просто невозможно надежно засечь и успеть отразить. Именно поэтому западные источники, скрежеща зубами, выделяют "Циркон" как "качественный скачок" в смертоносности российского флота.

Нужно подчеркнуть, что наши оружейники подошли к переходу "Ясеней" на "Цирконы" творчески и экономически эффективно. Для этого практически не потребовалось вложений и переделок: "Циркон" использует ту же универсальную пусковую установку, что и "Калибр" с "Ониксом". Таким образом, стратегическая ценность и огневая мощь многоцелевых российских АПЛ выросла скачкообразно без сопоставимого роста затрат.

По планам нашего ВМФ "Ясени" будут вступать в строй ежегодно — и это для наших недругов очень плохие новости.

Как пишет Bloomberg, "российские атомные подлодки, особенно в Северном флоте, остаются самым сильным и наиболее опасным элементом российского флота": "новые российские подводные лодки, становятся все менее заметными и более опасными для сил альянса".

В конце прошлого года издание National Interest посвятило новым российским подлодкам огромную паническую статью под названием "Русская подлодка "Ясень-М": новый ночной кошмар ВМС США ". Согласно публикации, "АПЛ семейства "Ясень-М" — это один из ключевых инструментов возрождения российской морской мощи, и Запад недооценивает масштаб этой угрозы": "когда-то могучий Северный флот России, похоже, выходит из постсоветского оцепенения и возвращается к прежнему уровню смертоносности".

По признанию американских военных экспертов, "Ясень-М" сочетает сравнительно низкую стоимость, высокую скрытность, хорошую скорость и мощный ракетный арсенал", это "одна из лучших подлодок, которые произвела Россия". В материале признается очевидное: Запад ничего не может противопоставить "Ясеням", потому что "ВМС США и флоты союзников по НАТО полностью уступают по огневой мощи подлодкам класса "Ясень-М" Северного флота России", так как у них "не хватает как собственного противовеса в виде гиперзвукового оружия, так и оборонительных возможностей, чтобы остановить атаки со стороны "Цирконов".

Вывод прост и нерадостен: "Ясень-М" превращает Северный флот в одну из самых опасных подводных сил мира. Северный флот России становится более смертоносным, чем силы, с которыми ему приходится сталкиваться по другую сторону. Этот стратегический дисбаланс, хотя пока еще и управляемый, в течение следующего десятилетия станет решающим в пользу России".