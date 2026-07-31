В России появились клинические рекомендации по лечению саркопении

Краткий пересказ от РИА ИИ В России разработаны клинические рекомендации по лечению саркопении у пациентов пожилого и старческого возраста.

Для диагностики заболевания рекомендуются тесты мышечной силы рук и другие обследования всем пациентам по достижении 60 лет.

Лечение саркопении включает физические упражнения, коррекцию уровня потребляемого белка, прием витаминов и минералов, а также консультации по рациональному питанию.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Клинические рекомендации по лечению саркопении - заболевания, характеризующегося утратой мышечной массы, у пациентов пожилого и старческого возраста разработаны в России, с текстом документа ознакомилось РИА Новости.

В рекомендациях говорится о том, что доля лиц, страдающих саркопенией, увеличивается с возрастом, достигая 57,2% в 90 лет и старше. Для диагностики заболевания рекомендуются тесты мышечной силы рук всем пациентам по достижении 60 лет. Также рекомендуется измерять вес и рост, рассчитывать индекс массы тела, оценивать окружность голени и плеча всем пациентам 60 лет и старше во время каждого визита.

Пациентам показаны анализы на гемоглобин, ферритин, уровень общего белка и альбумина в крови, исследование уровня C-реактивного белка, кальция, креатинина и цистатина C. Кроме того, рекомендуется консультация травматолога-ортопеда для повышения мобильности и физической активности для подбора ортопедических приспособлений, средств малой адаптации, таких как трости или ходунки, обуви и ортопедических стелек.

Из рекомендаций также следует, что в качестве лечения необходимо сочетание комплекса физических упражнений и коррекции уровня потребляемого белка, а также прием витаминов и минералов. Врач может проводить консультирование пациента по вопросам рационального питания, при необходимости направляя на консультацию к врачу-диетологу.

Разработчиками клинических рекомендаций являются Ассоциация ревматологов России , Российская ассоциация геронтологов и гериатров, Союз диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению.