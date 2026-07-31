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В России появились клинические рекомендации по лечению саркопении - РИА Новости, 31.07.2026
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11:40 31.07.2026
В России появились клинические рекомендации по лечению саркопении

В России появились рекомендации по лечению саркопении у пожилых пациентов

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России разработаны клинические рекомендации по лечению саркопении у пациентов пожилого и старческого возраста.
  • Для диагностики заболевания рекомендуются тесты мышечной силы рук и другие обследования всем пациентам по достижении 60 лет.
  • Лечение саркопении включает физические упражнения, коррекцию уровня потребляемого белка, прием витаминов и минералов, а также консультации по рациональному питанию.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Клинические рекомендации по лечению саркопении - заболевания, характеризующегося утратой мышечной массы, у пациентов пожилого и старческого возраста разработаны в России, с текстом документа ознакомилось РИА Новости.
В рекомендациях говорится о том, что доля лиц, страдающих саркопенией, увеличивается с возрастом, достигая 57,2% в 90 лет и старше. Для диагностики заболевания рекомендуются тесты мышечной силы рук всем пациентам по достижении 60 лет. Также рекомендуется измерять вес и рост, рассчитывать индекс массы тела, оценивать окружность голени и плеча всем пациентам 60 лет и старше во время каждого визита.
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Пациентам показаны анализы на гемоглобин, ферритин, уровень общего белка и альбумина в крови, исследование уровня C-реактивного белка, кальция, креатинина и цистатина C. Кроме того, рекомендуется консультация травматолога-ортопеда для повышения мобильности и физической активности для подбора ортопедических приспособлений, средств малой адаптации, таких как трости или ходунки, обуви и ортопедических стелек.
Из рекомендаций также следует, что в качестве лечения необходимо сочетание комплекса физических упражнений и коррекции уровня потребляемого белка, а также прием витаминов и минералов. Врач может проводить консультирование пациента по вопросам рационального питания, при необходимости направляя на консультацию к врачу-диетологу.
Разработчиками клинических рекомендаций являются Ассоциация ревматологов России, Российская ассоциация геронтологов и гериатров, Союз диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению.
Ранее в ФМБА России сообщили РИА Новости о том, что прототип тест-системы для диагностики саркопении появится в России уже в 2028 году.
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ОбществоРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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