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Российские прыгуны в воду взяли серебро ЧЕ в командных соревнованиях

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии в соревнования запланировано не раньше 1 сентября 2026 года.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Сборная России, за которую выступали Надежда Трифонова, Григорий Иванов (оба - трамплин), Екатерина Беляева и Руслан Терновой (оба - вышка), набрала 385,80 баллов. Победителями соревнований стали итальянцы (410,60 балла), бронзовые медали завоевала сборная Украины (368,20).