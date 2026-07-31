Российские прыгуны в воду взяли серебро ЧЕ в командных соревнованиях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии в соревнования запланировано не раньше 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Сборная России, за которую выступали Надежда Трифонова, Григорий Иванов (оба - трамплин), Екатерина Беляева и Руслан Терновой (оба - вышка), набрала 385,80 баллов. Победителями соревнований стали итальянцы (410,60 балла), бронзовые медали завоевала сборная Украины (368,20).
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.
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