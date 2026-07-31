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Российские прыгуны в воду взяли серебро ЧЕ в командных соревнованиях - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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16:38 31.07.2026 (обновлено: 17:12 31.07.2026)
Российские прыгуны в воду взяли серебро ЧЕ в командных соревнованиях

Россияне завоевали серебряные медали ЧЕ в смешанных командных прыжках в воду

© РИА Новости / Джорджио Пероттино | Перейти в медиабанкСинхронные прыжки в воду. Чемпионат Европы. Женщины. Вышка 10 м
Синхронные прыжки в воду. Чемпионат Европы. Женщины. Вышка 10 м - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии в соревнования запланировано не раньше 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Сборная России, за которую выступали Надежда Трифонова, Григорий Иванов (оба - трамплин), Екатерина Беляева и Руслан Терновой (оба - вышка), набрала 385,80 баллов. Победителями соревнований стали итальянцы (410,60 балла), бронзовые медали завоевала сборная Украины (368,20).
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.
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