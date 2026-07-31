Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе, заявил постпред

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами.
- Постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев подчеркнул, что «главное слово за белорусской стороной» в отношении обстановки на границе.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия поможет Белоруссии как по линии Союзного государства, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
Он подчеркнул, что "главное слово за белорусской стороной" относительно обстановки по периметру границы Белоруссии с Украиной и с другими недружественными странами.