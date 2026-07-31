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Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе, заявил постпред - РИА Новости, 31.07.2026
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06:52 31.07.2026 (обновлено: 09:23 31.07.2026)
Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе, заявил постпред

Васильев: Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной

© Фото : МИД России/TelegramПостпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев
Постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами.
  • Постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев подчеркнул, что «главное слово за белорусской стороной» в отношении обстановки на границе.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия поможет Белоруссии как по линии Союзного государства, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
"Напряженность растет, при этом руководство Республики Беларусь стремится избежать и конфронтационной риторики, и провокационных действий. Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое "плечо" подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ", - сказал Васильев.
Он подчеркнул, что "главное слово за белорусской стороной" относительно обстановки по периметру границы Белоруссии с Украиной и с другими недружественными странами.
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