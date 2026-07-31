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Правительство утвердило список приложений для предустановки на устройства - РИА Новости, 31.07.2026
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22:00 31.07.2026
Правительство утвердило список приложений для предустановки на устройства

В России утвердили перечень приложений для предустановки на устройства в 2027 г

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России утвердило перечень программ из России и стран ЕАЭС, обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года.
  • В перечень для смартфонов и планшетов вошли такие программы, как "Яндекс.Браузер", "Яндекс с Алисой", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", "Макс", "Дзен", "VK Видео", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис", антивирус "Лаборатории Касперского", Rustore, "ЛитРес" и "Честный знак".
  • Для компьютеров предустановленными будут "Яндекс Браузер", "МойОфис" и антивирус "Лаборатории Касперского".
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на гаджеты с будущего года, говорится в распоряжении кабмина.
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"Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых является Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники сложных товаров в 2027 году", - говорится в документе.
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В перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, остались программы, утвержденные на 2026 год, кроме голосового помощника "Маруся", но теперь в списке появилась "Алиса AI".
Также в список вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс с Алисой", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", "Макс", "Дзен", "VK Видео", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис", антивирус "Лаборатории Касперского", Rustore, книжный сервис "ЛитРес" и приложение "Честный знак".
В перечень приложений для компьютеров вошли "Яндекс Браузер", "МойОфис" и антивирус "Лаборатории Касперского".
Отмечается, что распоряжение вступает в силу с 1 января 2027 года.
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