Правительство утвердило список приложений для предустановки на устройства

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России утвердило перечень программ из России и стран ЕАЭС, обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года.

В перечень для смартфонов и планшетов вошли такие программы, как "Яндекс.Браузер", "Яндекс с Алисой", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", "Макс", "Дзен", "VK Видео", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис", антивирус "Лаборатории Касперского", Rustore, "ЛитРес" и "Честный знак".

Для компьютеров предустановленными будут "Яндекс Браузер", "МойОфис" и антивирус "Лаборатории Касперского".

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на гаджеты с будущего года, говорится в распоряжении кабмина.

« "Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых является Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники сложных товаров в 2027 году", - говорится в документе.

В перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, остались программы, утвержденные на 2026 год, кроме голосового помощника "Маруся", но теперь в списке появилась "Алиса AI".

Также в список вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс с Алисой", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", "Макс", "Дзен", "VK Видео", "ВКонтакте", " Одноклассники ", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис", антивирус " Лаборатории Касперского ", Rustore, книжный сервис "ЛитРес" и приложение "Честный знак".

В перечень приложений для компьютеров вошли "Яндекс Браузер", "МойОфис" и антивирус "Лаборатории Касперского".