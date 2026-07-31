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Пострадавшим от наводнения на Северном Кавказе выделили миллиард рублей - РИА Новости, 31.07.2026
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10:10 31.07.2026 (обновлено: 11:45 31.07.2026)
Пострадавшим от наводнения на Северном Кавказе выделили миллиард рублей

Кабмин выделил млрд руб на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане и Чечне

© Фото : Администрация МР "Кайтагский район"/MAXПоследствия разрушения дамбы в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана
Последствия разрушения дамбы в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Администрация МР "Кайтагский район"/MAX
Последствия разрушения дамбы в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство выделило более миллиарда рублей для помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения.
  • Общий объем средств, выделенных на восстановление двух регионов, превысил 12 миллиардов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство России выделило еще более 1 миллиарда рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения в регионах, сообщили в пресс-службе кабмина.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня: в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, были повреждены дороги и мосты.
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"Свыше 1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства Дагестану и Чечне на обеспечение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения гражданам. Распоряжения об этом подписаны", - указано в сообщении правительства.
Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости, уточнили в кабмине.
"На сегодняшний день общий объем средств, выделенных на мероприятия по восстановлению двух регионов, превысил 12 миллиардов рублей", - отметили в правительстве.
Как следует из документов правительства, Дагестану на эти цели будет направлено более 400 миллионов рублей, Чечне - почти 634 миллиона рублей.
Ранее по поручению президента России Владимира Путина была создана правительственная комиссия для ликвидации последствий стихийного бедствия в этих регионах.
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Республика ДагестанРоссияСеверный КавказВладимир ПутинОбществоНаводнение в Дагестане
 
 
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