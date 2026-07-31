Пострадавшим от наводнения на Северном Кавказе выделили миллиард рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство выделило более миллиарда рублей для помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения.

Общий объем средств, выделенных на восстановление двух регионов, превысил 12 миллиардов.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство России выделило еще более 1 миллиарда рублей для оказания помощи жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от весеннего наводнения в регионах, сообщили в пресс-службе кабмина.

Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня: в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, были повреждены дороги и мосты.

"Свыше 1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства Дагестану и Чечне на обеспечение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения гражданам. Распоряжения об этом подписаны", - указано в сообщении правительства.

Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости, уточнили в кабмине.

"На сегодняшний день общий объем средств, выделенных на мероприятия по восстановлению двух регионов, превысил 12 миллиардов рублей", - отметили в правительстве.

Как следует из документов правительства, Дагестану на эти цели будет направлено более 400 миллионов рублей, Чечне - почти 634 миллиона рублей.