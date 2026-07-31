ЕС предупредил, что вся Европа может быть охвачена огнем, пишут СМИ

Как сообщает издание, профессор имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн предупредил, что истощение национальных сил, особенно авиации, лишит европейские страны возможности оказывать друг другу помощь, что "значительно снизит способность Европы тушить крупнейшие лесные пожары".

Подчеркивается, что Греция, Италия и часть Центральной Европы окажутся наиболее уязвимыми перед лесными пожарами.

Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Огнем охвачены леса Франции. Как заявлял лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны