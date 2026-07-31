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ЕС предупредил, что вся Европа может быть охвачена огнем, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2026
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12:39 31.07.2026
ЕС предупредил, что вся Европа может быть охвачена огнем, пишут СМИ

FT: В ЕС заявили, что вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров

© REUTERS / Stephane MaheЛиквидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Stephane Mahe
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз предупредил о риске распространения природных пожаров по всей Европе, сообщает газета Financial Times.
  • Греция, Италия и часть Центральной Европы окажутся наиболее уязвимыми перед лесными пожарами.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Евросоюз предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
"Существует риск того, что "вся Европа будет в огне", - приводит издание слова Марии Зубер, главы подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации.
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Как сообщает издание, профессор имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн предупредил, что истощение национальных сил, особенно авиации, лишит европейские страны возможности оказывать друг другу помощь, что "значительно снизит способность Европы тушить крупнейшие лесные пожары".
Подчеркивается, что Греция, Италия и часть Центральной Европы окажутся наиболее уязвимыми перед лесными пожарами.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Огнем охвачены леса Франции. Как заявлял лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны
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