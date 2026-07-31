Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону загорелось здание Росреестра.
- На месте пожара работают 59 человек и 21 единица техники.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Здание Росреестра загорелось в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"На месте работают 59 человек, 21 единица техники. Обстановка уточняется", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о пожаре в здании Росреестра.
Причину пожара установят дознаватели ведомства после ликвидации пожара.