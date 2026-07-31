Лесопожарные службы в России за сутки потушили 56 пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лесопожарные службы потушили в российских регионах 56 пожаров за сутки.
- Площадь ликвидированных пожаров составила свыше 39 тысяч гектаров.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 56 пожаров за сутки на площади свыше 39 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, - 39 500 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи в России тушили 171 лесной пожар на площади более 162 тысяч гектаров.