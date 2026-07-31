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Лесопожарные службы в России за сутки потушили 56 пожаров - РИА Новости, 31.07.2026
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11:40 31.07.2026
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 56 пожаров

Авиалесоохрана: лесопожарные службы в России за сутки потушили 56 пожаров

© РИА Новости / Алексей Зарецкий | Перейти в медиабанкСотрудник авиалесоохраны тушит лесной пожар в Забайкальском крае
Сотрудник авиалесоохраны тушит лесной пожар в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Зарецкий
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Сотрудник авиалесоохраны тушит лесной пожар в Забайкальском крае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесопожарные службы потушили в российских регионах 56 пожаров за сутки.
  • Площадь ликвидированных пожаров составила свыше 39 тысяч гектаров.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 56 пожаров за сутки на площади свыше 39 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, - 39 500 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи в России тушили 171 лесной пожар на площади более 162 тысяч гектаров.
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