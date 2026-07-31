Лесопожарные службы в России за сутки потушили 56 пожаров

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 56 пожаров за сутки на площади свыше 39 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

Отмечается, что к полуночи в России тушили 171 лесной пожар на площади более 162 тысяч гектаров.