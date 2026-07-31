Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе во Владивостоке

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе во Владивостоке

На складе во Владивостоке потушили открытое горение

Краткий пересказ от РИА ИИ Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано.

Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано на площади 5 тысяч квадратных метров, соогбщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении.