На складе во Владивостоке потушили открытое горение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано.
- Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано на площади 5 тысяч квадратных метров, соогбщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении.
Ранее пожар был локализован на площади пять тысяч "квадратов".