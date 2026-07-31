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На складе во Владивостоке потушили открытое горение - РИА Новости, 31.07.2026
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10:41 31.07.2026 (обновлено: 10:49 31.07.2026)
На складе во Владивостоке потушили открытое горение

На складе во Владивостоке потушили открытое горение на площади 5 тысяч квадратов

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюСотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе во Владивостоке
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано.
  • Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано на площади 5 тысяч квадратных метров, соогбщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении.
Ранее пожар был локализован на площади пять тысяч "квадратов".
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