Во Владивостоке, предварительно, никто не пострадал при пожаре на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По предварительным данным, пострадавших при пожаре на складе DNS во Владивостоке нет.
- Площадь пожара на складе составила 5 тысяч квадратных метров.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Пострадавших при пожаре на складе DNS во Владивостоке, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила 5 тысяч "квадратов".
"Предварительно, пострадавших нет. Но пожар еще не ликвидирован", - сообщил собеседник агентства.