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Во Владивостоке, предварительно, никто не пострадал при пожаре на складе - РИА Новости, 31.07.2026
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08:41 31.07.2026
Во Владивостоке, предварительно, никто не пострадал при пожаре на складе

Во Владивостоке, предварительно, никто не пострадал при пожаре на складе DNS

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По предварительным данным, пострадавших при пожаре на складе DNS во Владивостоке нет.
  • Площадь пожара на складе составила 5 тысяч квадратных метров.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Пострадавших при пожаре на складе DNS во Владивостоке, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила 5 тысяч "квадратов".
"Предварительно, пострадавших нет. Но пожар еще не ликвидирован", - сообщил собеседник агентства.
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ПроисшествияВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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