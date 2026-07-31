В Оренбургской области локализовали ландшафтный пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Домбаровском районе Оренбургской области начался ландшафтный пожар.
- Для оперативного реагирования на месте ЧС организованы два боевых участка: один — у поселка Домбаровский, второй — у детского лагеря «Сокол».
- Пожар локализован, угрозы населенному пункту и детскому лагерю нет, эвакуация не требуется.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован, угрозы населенному пункту Домбаровский и детскому лагерю нет, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Домбаровском районе начался ландшафтный пожар. По его словам, погибших и пострадавших нет, экстренные службы работают в усиленном режиме. Губернатор отметил, что для оперативного реагирования на месте ЧС организованы два боевых участка: один занимается защитой и тушением возгораний у поселка Домбаровский, второй – у детского оздоровительного лагеря "Сокол", который на данный момент пуст.
"В настоящее время пожар локализован, площадь пожара уточняется. Угроза населенному пункту и детскому лагерю отсутствует", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке МЧС отметили, что эвакуация не требуется. Работы по тушению продолжаются.