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В Оренбургской области локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 31.07.2026
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07:04 31.07.2026
В Оренбургской области локализовали ландшафтный пожар

В Домбаровском районе Оренбургской области локализовали ландшафтный пожар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Домбаровском районе Оренбургской области начался ландшафтный пожар.
  • Для оперативного реагирования на месте ЧС организованы два боевых участка: один — у поселка Домбаровский, второй — у детского лагеря «Сокол».
  • Пожар локализован, угрозы населенному пункту и детскому лагерю нет, эвакуация не требуется.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован, угрозы населенному пункту Домбаровский и детскому лагерю нет, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Домбаровском районе начался ландшафтный пожар. По его словам, погибших и пострадавших нет, экстренные службы работают в усиленном режиме. Губернатор отметил, что для оперативного реагирования на месте ЧС организованы два боевых участка: один занимается защитой и тушением возгораний у поселка Домбаровский, второй – у детского оздоровительного лагеря "Сокол", который на данный момент пуст.
"В настоящее время пожар локализован, площадь пожара уточняется. Угроза населенному пункту и детскому лагерю отсутствует", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке МЧС отметили, что эвакуация не требуется. Работы по тушению продолжаются.
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ПроисшествияОренбургская областьРоссияДомбаровский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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