Полиция работает на месте крупного пожара на складе во Владивостоке

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция работает на месте крупного пожара во Владивостоке, где горит склад DNS, по факту возгорания проводится проверка, правоохранители ведут опрос очевидцев, чтобы установить обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.