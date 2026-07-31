Полиция работает на месте крупного пожара на складе во Владивостоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владивостоке произошел крупный пожар на складе DNS.
- Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.
- Полиция проводит проверку и опрашивает очевидцев для установления обстоятельств произошедшего.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция работает на месте крупного пожара во Владивостоке, где горит склад DNS, по факту возгорания проводится проверка, правоохранители ведут опрос очевидцев, чтобы установить обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила пять тысяч "квадратов".
"Во Владивостоке полиция работает на месте возгорания склада... По факту возгорания проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранители отметили, что по результатам пожарно-технической экспертизы будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.
К месту пожара организован беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб, инспекторы патрульно-постовой службы полиции обеспечивают охрану общественного порядка. Также полицейские оказывают содействие коллегам из МЧС.