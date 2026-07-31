Рейтинг@Mail.ru
Полиция работает на месте крупного пожара на складе во Владивостоке - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 31.07.2026
Полиция работает на месте крупного пожара на складе во Владивостоке

Полиция работает на месте крупного пожара на складе DNS во Владивостоке

© МЧС по Приморскому краюТушение пожара на складе DNS во Владивостоке
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© МЧС по Приморскому краю
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке произошел крупный пожар на складе DNS.
  • Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.
  • Полиция проводит проверку и опрашивает очевидцев для установления обстоятельств произошедшего.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция работает на месте крупного пожара во Владивостоке, где горит склад DNS, по факту возгорания проводится проверка, правоохранители ведут опрос очевидцев, чтобы установить обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила пять тысяч "квадратов".
"Во Владивостоке полиция работает на месте возгорания склада... По факту возгорания проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранители отметили, что по результатам пожарно-технической экспертизы будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.
К месту пожара организован беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб, инспекторы патрульно-постовой службы полиции обеспечивают охрану общественного порядка. Также полицейские оказывают содействие коллегам из МЧС.
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Под Оренбургом жители 70 домов эвакуировались из-за пожара
Вчера, 22:07
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала