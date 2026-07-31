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Во Владивостоке произошло крупное возгорание на складе - РИА Новости, 31.07.2026
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05:57 31.07.2026
Во Владивостоке произошло крупное возгорание на складе

Во Владивостоке локализовали пожар на складе площадью пять тысяч "квадратов"

© МЧС по Приморскому краюТушение пожара на складе DNS во Владивостоке
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© МЧС по Приморскому краю
Тушение пожара на складе DNS во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар произошел на складе во Владивостоке.
  • Пожар локализован на площади около 5000 квадратных метров, тушение продолжается.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар во Владивостоке, где загорелся склад, локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Приморскому краю.
Ранее в главке МЧС сообщали, что пожар произошел на складе во Владивостоке, предварительная площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения в количестве более 40 человек и 10 единиц техники.
"В настоящее время пожар локализован на площади около 5000 квадратных метров. Тушение продолжается", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
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ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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