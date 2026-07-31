Во Владивостоке произошло крупное возгорание на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар произошел на складе во Владивостоке.
- Пожар локализован на площади около 5000 квадратных метров, тушение продолжается.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар во Владивостоке, где загорелся склад, локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Приморскому краю.
Ранее в главке МЧС сообщали, что пожар произошел на складе во Владивостоке, предварительная площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения в количестве более 40 человек и 10 единиц техники.
"В настоящее время пожар локализован на площади около 5000 квадратных метров. Тушение продолжается", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".