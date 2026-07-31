Пожар на животноводческой ферме в Курганской области

В Курганской области 2,5 тысячи поросят погибли при пожаре на ферме

Краткий пересказ от РИА ИИ Утром на животноводческой ферме в Курганской области вспыхнул пожар.

В огне погибли 2,5 тысячи поросят, еще столько же удалось спасти.

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл - РИА Новости. Пожар произошел утром в пятницу на животноводческой ферме в Курганской области, в огне погибли 2,5 тысяч поросят, еще столько же спасено сотрудниками МЧС, сообщил Пожар произошел утром в пятницу на животноводческой ферме в Курганской области, в огне погибли 2,5 тысяч поросят, еще столько же спасено сотрудниками МЧС, сообщил пресс-центр регионального ГУМЧС РФ.

По данным пресс-центра, сообщение о возгорании животноводческого комплекса площадью около 4,5 тысяч квадратных метров в деревне Снежная Кетовского округа поступило 31 июля утром.

"По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение внутри комплекса. Из-за внутренней отделки помещения горючими материалами в виде пластика густой и едкий дым мгновенно заполнил его и привел к гибели 2,5 тысяч поросят. Еще 2,5 тысячи удалось спасти сотрудникам МЧС России", - говорится в сообщении.

Спустя 2,5 часа пожар на общей площади 300 квадратных метров удалось локализовать, еще через полчаса ликвидировать открытое горение, отмечает пресс-центр. В настоящее время производится проливка конструкций здания, добавляет ГУМЧС.