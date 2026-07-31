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ЕР поддерживает малые предприятия ВПК, заявили в Высшем совете партии - РИА Новости, 31.07.2026
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14:51 31.07.2026 (обновлено: 22:12 31.07.2026)
ЕР поддерживает малые предприятия ВПК, заявили в Высшем совете партии

В ЕР предложили создать единый ресурс для поддержки малых предприятий ВПК

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Единая Россия» поддерживает малые предприятия и производственные мастерские военно-промышленного комплекса (ВПК).
  • Малые предприятия ВПК выпускают критически важную продукцию для фронта, но не ориентируются на существующие меры поддержки или не знают о них.
  • «Единая Россия» намерена организовать площадку для прямого диалога с представителями малых предприятий и волонтерских мастерских ВПК для обсуждения существующих трудностей и выработки решений.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" поддерживает малые предприятия и производственные мастерские военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил РИА Новости Герой России, начальник главного штаба "Юнармии", член Высшего совета ЕР Владислав Головин.
"Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это вклад в безопасность страны и в нашу общую победу — и сейчас, и в будущем", — сказал Головин.
Он подчеркнул также необходимость в выстраивании на федеральном уровне комплексной и понятной системы поддержки малых предприятий ВПК, так как они выпускают критически важную для фронта продукцию. В частности, как уточнил член Высшего совета ЕР, такие мастерские производят дроны, маскировочные сети и другие изделия.
Головин также отметил существенный вклад небольших производств и волонтерских мастерских в обеспечение бойцов на передовой необходимыми изделиями. При этом, вопреки существующим мерам поддержки, малые предприятия ВПК не ориентируются на них или не знают о таких возможностях.
"Ко мне обратились представители небольших производств и волонтерских мастерских — люди, которые искренне хотят делать больше для общей победы. Они готовы наращивать объемы, модернизировать оборудование, обучать кадры, но сталкиваются с нехваткой системных инструментов", — подчеркнул Головин.
Он напомнил, что для представителей небольших мастерских ВПК есть льготные займы, гранты, субсидии, программы обучения и реестры поставщиков.
"Нам нужен единый и понятный ресурс, где каждый производитель сможет быстро разобраться и получить нужную поддержку и заказ", — добавил Головин.
В "Единой России" заверили, что партия намерена организовать площадку для прямого диалога с представителями народного ВПК. В частности, ЕР соберет представителей таких предприятий, руководителей малых и волонтерских производств для совместного обсуждения существующих трудностей и выработки актуальных для производителей решений.
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