Краткий пересказ от РИА ИИ Партия «Единая Россия» поддерживает малые предприятия и производственные мастерские военно-промышленного комплекса (ВПК).

Малые предприятия ВПК выпускают критически важную продукцию для фронта, но не ориентируются на существующие меры поддержки или не знают о них.

«Единая Россия» намерена организовать площадку для прямого диалога с представителями малых предприятий и волонтерских мастерских ВПК для обсуждения существующих трудностей и выработки решений.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" поддерживает малые предприятия и производственные мастерские военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил РИА Новости Герой России, начальник главного штаба "Юнармии", член Высшего совета ЕР Владислав Головин.

"Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это вклад в безопасность страны и в нашу общую победу — и сейчас, и в будущем", — сказал Головин.

Он подчеркнул также необходимость в выстраивании на федеральном уровне комплексной и понятной системы поддержки малых предприятий ВПК, так как они выпускают критически важную для фронта продукцию. В частности, как уточнил член Высшего совета ЕР , такие мастерские производят дроны, маскировочные сети и другие изделия.

Головин также отметил существенный вклад небольших производств и волонтерских мастерских в обеспечение бойцов на передовой необходимыми изделиями. При этом, вопреки существующим мерам поддержки, малые предприятия ВПК не ориентируются на них или не знают о таких возможностях.

"Ко мне обратились представители небольших производств и волонтерских мастерских — люди, которые искренне хотят делать больше для общей победы. Они готовы наращивать объемы, модернизировать оборудование, обучать кадры, но сталкиваются с нехваткой системных инструментов", — подчеркнул Головин.

Он напомнил, что для представителей небольших мастерских ВПК есть льготные займы, гранты, субсидии, программы обучения и реестры поставщиков.

"Нам нужен единый и понятный ресурс, где каждый производитель сможет быстро разобраться и получить нужную поддержку и заказ", — добавил Головин.