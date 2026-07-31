Синоптик опроверг слухи о резком похолодании в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ На следующей неделе в Москве температура будет от плюс 23 до плюс 27 градусов, резкого похолодания до плюс 20 градусов не ожидается.

Температура на следующей неделе будет постепенно снижаться, но останется выше нормы на 1–2 градуса.

Третьего августа воздух прогреется до плюс 26–28 градусов, 4 августа — до плюс 25–27 градусов, а с 5 по 7 августа — примерно так же, плюс 24–26 градусов.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Резкого похолодания до плюс 20 градусов на следующей неделе в Москве не ожидается, температура будет до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Понижение температуры по сравнению с выходными, конечно, будет, так как в выходные плюс 30, но на следующей неделе будет от плюс 23 до плюс 27 градусов. Резкого понижения в Москве до плюс 20 не ожидается", - рассказал синоптик.

Он добавил, что безусловно, температура на следующей неделе будет постепенно снижаться, но при этом останется выше нормы на 1-2 градуса.

"Третьего августа воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, 4 августа — до плюс 25-27. А 5, 6 и 7 августа примерно так же - плюс 24-26 градусов", — уточнил специалист.