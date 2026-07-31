Синоптик опроверг слухи о резком похолодании в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На следующей неделе в Москве температура будет от плюс 23 до плюс 27 градусов, резкого похолодания до плюс 20 градусов не ожидается.
- Температура на следующей неделе будет постепенно снижаться, но останется выше нормы на 1–2 градуса.
- Третьего августа воздух прогреется до плюс 26–28 градусов, 4 августа — до плюс 25–27 градусов, а с 5 по 7 августа — примерно так же, плюс 24–26 градусов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Резкого похолодания до плюс 20 градусов на следующей неделе в Москве не ожидается, температура будет до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Понижение температуры по сравнению с выходными, конечно, будет, так как в выходные плюс 30, но на следующей неделе будет от плюс 23 до плюс 27 градусов. Резкого понижения в Москве до плюс 20 не ожидается", - рассказал синоптик.
Он добавил, что безусловно, температура на следующей неделе будет постепенно снижаться, но при этом останется выше нормы на 1-2 градуса.
"Третьего августа воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, 4 августа — до плюс 25-27. А 5, 6 и 7 августа примерно так же - плюс 24-26 градусов", — уточнил специалист.
Голубев отметил, что про температуру на следующих выходных и осадки говорить рано, поэтому лучше доверять только проверенным источникам.
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