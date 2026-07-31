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Синоптик подвел климатические итоги московского июля - РИА Новости, 31.07.2026
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16:30 31.07.2026
Синоптик подвел климатические итоги московского июля

Голубев: июль в Центральной России оказался близок к климатической норме

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Июль в Центральной России по температуре и осадкам оказался близок к климатической норме.
  • В Москве температура июля была примерно на три десятых градуса выше нормы, а количество осадков составило 68 миллиметров при норме 77 миллиметров.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Июль в Центральной России по температуре и осадкам оказался близок к климатической норме, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Что касается московского июля, температура вышла где-то на три десятых выше нормы. Можно считать, что июль был близок к климатической норме", — сказал он.
Голубев добавил, что по осадкам в Москве выпало 68 миллиметров при норме 77 миллиметров.
"Такой итог по осадкам - это 90 процентов нормы, можно считать, что около нормы", — резюмировал синоптик.
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