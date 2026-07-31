Синоптик подвел климатические итоги московского июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Июль в Центральной России по температуре и осадкам оказался близок к климатической норме.

В Москве температура июля была примерно на три десятых градуса выше нормы, а количество осадков составило 68 миллиметров при норме 77 миллиметров.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Июль в Центральной России по температуре и осадкам оказался близок к климатической норме, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Что касается московского июля, температура вышла где-то на три десятых выше нормы. Можно считать, что июль был близок к климатической норме", — сказал он.

Голубев добавил, что по осадкам в Москве выпало 68 миллиметров при норме 77 миллиметров.