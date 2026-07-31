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Выходные в Москве будут жаркими, но с грозами, сообщил синоптик - РИА Новости, 31.07.2026
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16:17 31.07.2026
Выходные в Москве будут жаркими, но с грозами, сообщил синоптик

Синоптик Голубев: в Центральной России в выходные ожидаются жара и грозы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГорожане в парке ВДНХ в Москве
Горожане в парке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Горожане в парке ВДНХ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В предстоящие выходные в Центральной России ожидается температура выше нормы примерно на четыре градуса.
  • В воскресенье местами в Москве прогнозируются кратковременные и несильные грозы, не связанные с прохождением атмосферного фронта.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Предстоящие выходные в Центральной России ожидаются жаркими, однако в воскресенье местами пройдут кратковременные грозы, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Выходные в Москве будут жаркие, и в субботу и воскресенье температура будет выше нормы градуса на четыре. Однако, в воскресенье ожидаются грозы, но они пройдут коротко и несущественно", — сказал он.
По словам Голубева, грозы в воскресенье не связаны с прохождением атмосферного фронта.
"Это все летние облака, которые формируются днем после обеда. Грозы пройдут в Москве не повсеместно и будут несильными", — пояснил он.
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ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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