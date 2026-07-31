В Подмосковье врачи выходили младенца весом 650 граммов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи Видновского перинатального центра выходили младенца, родившегося на 27 неделе с весом 650 граммов.
- Специалисты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей провели реанимацию и выхаживали ребенка более 100 дней.
- После выписки из больницы мальчик и его мама будут наблюдаться у специалистов до трехлетнего возраста ребенка.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Врачи Видновского перинатального центра выходили младенца, родившегося на 27 неделе и весившего всего 650 граммов, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Согласно сообщению, специалисты приняли женщину на 27 неделе беременности: у пациентки наблюдались высокое давление и тяжелая преэклампсия. Врачи провели экстренное кесарево сечение. В результате на свет появился мальчик весом 650 граммов и ростом 30 сантиметров. О процессе выхаживания рассказала врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра Ирина Рябых.
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"После реанимации малыша выхаживали специалисты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Сначала ребенка кормили через зонд и наблюдали в кроватке с подогревом, а потом начали кормить через бутылочку и расписали комплекс реабилитации", - рассказала Рябых, слова которой приводятся пресс-службой минздрава региона.
По словам специалиста, сейчас ребенок весит два килограмма 650 граммов, а его рост увеличился до 48 сантиметров. По данным пресс-службы, новорожденного выхаживали в больнице более 100 дней.
Мальчик и его мама уже выписаны из больницы, однако до трехлетнего возраста ребенок будет наблюдаться у педиатра, офтальмолога и невролога отделения катамнеза Видновского перинатального центра добавили в ведомстве.
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