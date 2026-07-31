В Электростали девятилетний мальчик утонул в пруду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девятилетний мальчик утонул в пруду "Южный" в городском округе Электросталь, пытаясь достать упавший в воду футбольный мяч.
- Пруд не был оборудован для купания, спасательный пост отсутствовал.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик утонул в пруду "Южный" в городском округе Электросталь Московской области после того, как попытался достать упавший в воду футбольный мяч; водоем не был оборудован для купания, сообщает региональный главк МЧС России.
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"Предварительно установлено, что компания мальчиков играла в футбол на берегу водоема. Мяч упал в воду. Ребенок 2017 года рождения зашел за ним и на расстоянии около пяти метров от берега ушел под воду", - говорится в сообщении.
Уточняется, что происшествие произошло в четверг вечером на пруду "Южный" в городском округе Электросталь. На место ЧП выехали специалисты водолазной группы отряда "Центроспас".
"В 21.15 тело мальчика было поднято из воды. Пруд не оборудован для купания, спасательный пост отсутствовал", - подчеркнули в главке.
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