Паводки в Тюменской области подтопили почти 50 домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Паводок подтопил 47 жилых домов в Тюмени и Тюменском округе.
- Из зоны подтопления эвакуировано 52 человека, в том числе девять детей.
ТЮМЕНЬ, 31 июл – РИА Новости. Паводок подтопил 47 жилых домов в Тюмени и Тюменском округе, сообщил губернатор Александр Моор.
"Новые подтопления фиксируем каждый день – за последние сутки от воды пострадали четыре жилых дома: по два в Тюмени и поселке Новотарманском. Всего подтоплено 47 жилых домов в Тюмени и населенных пунктах Тюменского округа. Из зоны подтопления эвакуировано 52 человека, в том числе девять детей. В трех ПВР размещено 38 человек, остальные — у родственников", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка на реке Туре по конкретным адресам был введен режим ЧС. Теперь зона действия этого режима расширена на новые адреса. Проживающие по включенным в зону ЧС адресам люди уже подали 369 заявлений на получение единовременной выплаты. Отдельные выплаты предусмотрены в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, принято уже 29 таких заявлений.