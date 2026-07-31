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Паводки в Тюменской области подтопили почти 50 домов - РИА Новости, 31.07.2026
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17:24 31.07.2026
Паводки в Тюменской области подтопили почти 50 домов

Моор: 47 домов в Тюменской области подтоплены паводком

© РИА НовостиПодъем воды в Туре
Подъем воды в Туре - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
Подъем воды в Туре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паводок подтопил 47 жилых домов в Тюмени и Тюменском округе.
  • Из зоны подтопления эвакуировано 52 человека, в том числе девять детей.
ТЮМЕНЬ, 31 июл – РИА Новости. Паводок подтопил 47 жилых домов в Тюмени и Тюменском округе, сообщил губернатор Александр Моор.
"Новые подтопления фиксируем каждый день – за последние сутки от воды пострадали четыре жилых дома: по два в Тюмени и поселке Новотарманском. Всего подтоплено 47 жилых домов в Тюмени и населенных пунктах Тюменского округа. Из зоны подтопления эвакуировано 52 человека, в том числе девять детей. В трех ПВР размещено 38 человек, остальные — у родственников", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка на реке Туре по конкретным адресам был введен режим ЧС. Теперь зона действия этого режима расширена на новые адреса. Проживающие по включенным в зону ЧС адресам люди уже подали 369 заявлений на получение единовременной выплаты. Отдельные выплаты предусмотрены в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, принято уже 29 таких заявлений.
Подъем воды в Тюмени - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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30 июля, 20:13
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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