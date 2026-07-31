Паводки в Тюменской области подтопили почти 50 домов

Ранее в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка на реке Туре по конкретным адресам был введен режим ЧС. Теперь зона действия этого режима расширена на новые адреса. Проживающие по включенным в зону ЧС адресам люди уже подали 369 заявлений на получение единовременной выплаты. Отдельные выплаты предусмотрены в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, принято уже 29 таких заявлений.