Двое жителей Таиланда признались в убийстве пропавших в Паттайе россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Двоих жителей Таиланда задержали по делу об исчезновении брата и сестры Назимовых, пишет газета Thairat.

Они признались в убийстве россиян ради завладения их мотоциклом.

ПАТТАЙЯ, 31 июл — РИА Новости. Двое жителей Таиланда признались в убийстве россиян, пропавших в Паттайе несколько дней назад, пишет газета Двое жителей Таиланда признались в убийстве россиян, пропавших в Паттайе несколько дней назад, пишет газета Thairath

"Полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении брата и сестры Назимовых. Они признались в убийстве: юношу застрелили, а девушку забили до смерти. <...> На допросе злоумышленники сказали, что хотели завладеть их мотоциклом", — говорится в публикации.

Преступников повезли к месту, где, предположительно, находятся захоронения погибших. По данным СМИ, там обнаружили пять тел.

четыре часа утра . Спустя 20 минут на телефон их матери, находившейся в тот момент в Urgent !". Затем связь с обоими детьми прервалась. Диана и Роман Назимовы — 22 и 17 лет — пропали в понедельник, они внезапно уехали из дома на мотоцикле в. Спустя 20 минут на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке , пришло СМС-сообщение от дочери со словом "!". Затем связь с обоими детьми прервалась.

По данным с камер видеонаблюдения, они выехали из поселка, где живет их семья, на шоссе. В поисках участвовали более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.