Рейтинг@Mail.ru
Двое жителей Таиланда признались в убийстве пропавших в Паттайе россиян - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 31.07.2026 (обновлено: 16:49 31.07.2026)
Двое жителей Таиланда признались в убийстве пропавших в Паттайе россиян

Thairat: двое граждан Таиланда признались в убийстве пропавших в Паттайе россиян

© Фото : Королевская полиция ТаиландаПодозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двоих жителей Таиланда задержали по делу об исчезновении брата и сестры Назимовых, пишет газета Thairat.
  • Они признались в убийстве россиян ради завладения их мотоциклом.
ПАТТАЙЯ, 31 июл — РИА Новости. Двое жителей Таиланда признались в убийстве россиян, пропавших в Паттайе несколько дней назад, пишет газета Thairath.
"Полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении брата и сестры Назимовых. Они признались в убийстве: юношу застрелили, а девушку забили до смерти. <...> На допросе злоумышленники сказали, что хотели завладеть их мотоциклом", — говорится в публикации.
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Появились подробности задержания подозреваемых в убийстве россиян в Паттайе
Вчера, 15:22
Преступников повезли к месту, где, предположительно, находятся захоронения погибших. По данным СМИ, там обнаружили пять тел.
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Посольство России в Таиланде поможет матери убитых Назимовых
Вчера, 13:49
Диана и Роман Назимовы — 22 и 17 лет — пропали в понедельник, они внезапно уехали из дома на мотоцикле в четыре часа утра. Спустя 20 минут на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом "Urgent!". Затем связь с обоими детьми прервалась.
По данным с камер видеонаблюдения, они выехали из поселка, где живет их семья, на шоссе. В поисках участвовали более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.
В среду силовики нашли полуразобранный мотоцикл Назимовых, закопанный в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай Яй на юге Паттайи.
Поиск пропавших россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
"Переоделись в полицейских". За что убили россиян в Таиланде
Вчера, 14:22
 
ПаттайяРоссияВ миреТаиландБангкокУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала