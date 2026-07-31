Двое жителей Таиланда признались в убийстве пропавших в Паттайе россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двоих жителей Таиланда задержали по делу об исчезновении брата и сестры Назимовых, пишет газета Thairat.
- Они признались в убийстве россиян ради завладения их мотоциклом.
ПАТТАЙЯ, 31 июл — РИА Новости. Двое жителей Таиланда признались в убийстве россиян, пропавших в Паттайе несколько дней назад, пишет газета Thairath.
"Полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении брата и сестры Назимовых. Они признались в убийстве: юношу застрелили, а девушку забили до смерти. <...> На допросе злоумышленники сказали, что хотели завладеть их мотоциклом", — говорится в публикации.
Преступников повезли к месту, где, предположительно, находятся захоронения погибших. По данным СМИ, там обнаружили пять тел.
Диана и Роман Назимовы — 22 и 17 лет — пропали в понедельник, они внезапно уехали из дома на мотоцикле в четыре часа утра. Спустя 20 минут на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом "Urgent!". Затем связь с обоими детьми прервалась.
По данным с камер видеонаблюдения, они выехали из поселка, где живет их семья, на шоссе. В поисках участвовали более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.
В среду силовики нашли полуразобранный мотоцикл Назимовых, закопанный в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай Яй на юге Паттайи.