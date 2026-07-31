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В Паттайе на месте предполагаемого захоронения Назимовых нашли пять тел - РИА Новости, 31.07.2026
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15:43 31.07.2026 (обновлено: 22:06 31.07.2026)
В Паттайе на месте предполагаемого захоронения Назимовых нашли пять тел

На месте, которое показал подозреваемый в убийстве Назимовых, нашли пять тел

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Паттайе на месте, которое показал один из подозреваемых в убийстве Назимовых, нашли пять тел, пишет газета Thairath.
  • В одном из захоронений были останки семьи из трех человек.
ПАТТАЙЯ, 31 июл — РИА Новости. В Паттайе на месте, которое указал один из подозреваемых в убийстве Назимовых, нашли пять тел, пишет газета Thairath.
Сообщается, что в одном из захоронений обнаружили останки двух человек, в другом — трех.
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"Предполагается, что это давно пропавшая семья: шеф-повар по прозвищу Ролекс, его жена и ребенок. На дороге нашли брошенный пикап, в котором они ехали", — говорится в публикации.
Сегодня тайская полиция задержала двух мужчин, которые признались в убийстве брата и сестры Назимовых ради завладения их мотоциклом.
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Диана и Роман (22 и 17 лет) пропали в понедельник, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле в 04:00. Спустя 20 минут на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом "Urgent!". Затем связь с обоими детьми прервалась.
В поисках участвовали более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.
Спустя пару дней силовики нашли полуразобранный мотоцикл Назимовых, закопанный в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай Яй на юге Паттайи.
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