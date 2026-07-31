В Паттайе на месте предполагаемого захоронения Назимовых нашли пять тел

Краткий пересказ от РИА ИИ В Паттайе на месте, которое показал один из подозреваемых в убийстве Назимовых, нашли пять тел, пишет газета Thairath.

В одном из захоронений были останки семьи из трех человек.

ПАТТАЙЯ, 31 июл — РИА Новости. В Паттайе на месте, которое указал один из подозреваемых в убийстве Назимовых, нашли пять тел, пишет газета В Паттайе на месте, которое указал один из подозреваемых в убийстве Назимовых, нашли пять тел, пишет газета Thairath

Сообщается, что в одном из захоронений обнаружили останки двух человек, в другом — трех.

"Предполагается, что это давно пропавшая семья: шеф-повар по прозвищу Ролекс, его жена и ребенок. На дороге нашли брошенный пикап, в котором они ехали", — говорится в публикации.

Сегодня тайская полиция задержала двух мужчин, которые признались в убийстве брата и сестры Назимовых ради завладения их мотоциклом.

Диана и Роман (22 и 17 лет) пропали в понедельник, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле в 04:00 . Спустя 20 минут на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом " Urgent !". Затем связь с обоими детьми прервалась.

В поисках участвовали более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.