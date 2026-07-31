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В Париже мужчина попытался украсть семь компьютеров из здания Минздрава - РИА Новости, 31.07.2026
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12:27 31.07.2026
В Париже мужчина попытался украсть семь компьютеров из здания Минздрава

В Париже мужчина с ножом попытался украсть семь компьютеров из здания Минздрава

© AP Photo / Daniel ColeПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Daniel Cole
Полиция во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженный ножом мужчина проник в здание французского министерства здравоохранения в Париже через аварийный выход.
  • Злоумышленник успел обыскать около 40 кабинетов и попытался украсть семь рабочих компьютеров.
  • Мужчина был задержан полицией, при нем обнаружили набор для вскрытия замков.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина проник в здание французского министерства здравоохранения в Париже и попытался украсть оттуда семь компьютеров, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.
"Около 06.00 (07.00 мск) мужчина, вооруженный ножом, проник в здание на проспекте Дюкен (здание министерства здравоохранения Франции – ред.)… По прибытии (полицейских – ред.) он выбросил две сумки с семью рабочими компьютерами", - говорится в материале.
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Согласно сообщению издания, в здание министерства злоумышленник проник через аварийный выход, который обычно закрыт. Он поднялся на первый этаж и успел обыскать около 40 кабинетов. Тогда он попал на камеры видеонаблюдения. Охранники министерства преследовали его, и тогда злоумышленник выхватил нож и скрылся через аварийный выход, через который он ранее попал в здание. Информация о происшествии была передана полиции.
Один из патрульных экипажей заметил убегающего мужчину и задержал его. Среди вещей задержанного также был обнаружен набор для вскрытия замков. Злоумышленника взяли под стражу. Правоохранители выясняют мотивы его действий. При этом, согласно предварительным данным, в отношении этого мужчины действовал ордер на запрет на въезд в Париж в рамках судебного надзора.
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