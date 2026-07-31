В Париже мужчина попытался украсть семь компьютеров из здания Минздрава

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженный ножом мужчина проник в здание французского министерства здравоохранения в Париже через аварийный выход.
- Злоумышленник успел обыскать около 40 кабинетов и попытался украсть семь рабочих компьютеров.
- Мужчина был задержан полицией, при нем обнаружили набор для вскрытия замков.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина проник в здание французского министерства здравоохранения в Париже и попытался украсть оттуда семь компьютеров, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.
"Около 06.00 (07.00 мск) мужчина, вооруженный ножом, проник в здание на проспекте Дюкен (здание министерства здравоохранения Франции – ред.)… По прибытии (полицейских – ред.) он выбросил две сумки с семью рабочими компьютерами", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, в здание министерства злоумышленник проник через аварийный выход, который обычно закрыт. Он поднялся на первый этаж и успел обыскать около 40 кабинетов. Тогда он попал на камеры видеонаблюдения. Охранники министерства преследовали его, и тогда злоумышленник выхватил нож и скрылся через аварийный выход, через который он ранее попал в здание. Информация о происшествии была передана полиции.
Один из патрульных экипажей заметил убегающего мужчину и задержал его. Среди вещей задержанного также был обнаружен набор для вскрытия замков. Злоумышленника взяли под стражу. Правоохранители выясняют мотивы его действий. При этом, согласно предварительным данным, в отношении этого мужчины действовал ордер на запрет на въезд в Париж в рамках судебного надзора.
В Париже вооруженные люди попытались ограбить бутик Chanel
15 ноября 2025, 16:28