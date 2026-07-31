В Париже мужчина попытался украсть семь компьютеров из здания Минздрава

Согласно сообщению издания, в здание министерства злоумышленник проник через аварийный выход, который обычно закрыт. Он поднялся на первый этаж и успел обыскать около 40 кабинетов. Тогда он попал на камеры видеонаблюдения. Охранники министерства преследовали его, и тогда злоумышленник выхватил нож и скрылся через аварийный выход, через который он ранее попал в здание. Информация о происшествии была передана полиции.