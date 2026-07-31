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Овчинский: в Москве откроется выставка о главных строительных проектах - РИА Новости, 31.07.2026
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11:32 31.07.2026
Овчинский: в Москве откроется выставка о главных строительных проектах

Овчинский: в августе откроется выставка о главных строительных проектах Москвы

Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Выставка "70 лет созидания" о главных градостроительных проектах столицы начнет работать в Музее Москвы с 1 августа, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Москва постоянно развивается, и за каждым новым проектом стоит большая работа тысяч специалистов разных поколений. Выставка помогает увидеть эту связь времен и понять, что современный город складывается из множества продуманных решений, которые принимаются на протяжении десятилетий. Мы хотели показать не только уже реализованные проекты, но и сам подход к развитию столицы, где на первом месте всегда остается комфорт жителей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении пресс-службы департамента отмечается, что посетители выставки смогут узнать о крупнейших строительных проектах, которые появились в Москве в разные годы, генплане города, редевелопменте бывших промзон, развитии транспорта, реновации, новых технологиях, используемых в стройке.
Также у гостей мероприятия будет возможность ознакомиться с архивными материалами об истории города, представленными в мультимедийном формате. Кроме того, организаторы выставки запланировали деловую программу, в ходе которой специалисты стройотрасли будут обсуждать актуальные темы, добавили в департаменте градостроительной политики.
Выставка будет работать в Музее Москвы на Зубовском бульваре до 16 августа, вход бесплатный.
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