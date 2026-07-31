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НАТО не смогла запустить поставки оружия Украине по новой схеме PURL - РИА Новости, 31.07.2026
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03:40 31.07.2026 (обновлено: 09:23 31.07.2026)
НАТО не смогла запустить поставки оружия Украине по новой схеме PURL

РИА Новости: НАТО не смогла запустить поставки оружия Киеву по новой схеме PURL

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL.
  • По состоянию на конец марта 21 член альянса внес в программу 4,15 миллиарда долларов.
  • Деньги поступили в казначейство США, но до контрактов на вооружения не дошли.
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL, выяснило РИА Новости из отчета для конгресса США.
По состоянию на конец марта 21 страна — член альянса внесла в программу 4,15 миллиарда долларов. Соединенные Штаты к тому моменту еще не приняли никаких финансовых обязательств: деньги поступили в казначейство, но до контрактов на оружие не дошли.
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Кроме того, Вашингтон не использовал квоту на 4,96 миллиарда долларов, позволявшую передать Киеву вооружения со складов Пентагона. Согласно документу, американские власти решили не тратить эти средства полностью ради обеспечения собственной боеготовности. В итоге ускорить поставки за счет уже имеющихся запасов США также не удалось.
Механизм поддержки PURL запустили прошлым летом. Поводом стал отказ Дональда Трампа продолжать бесплатную передачу оружия для ВСУ. Теперь Штаты продают его странам НАТО, а те отправляют на Украину. Последняя должна определять свои критические потребности и согласовывать пакеты помощи с Североатлантическим альянсом.
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