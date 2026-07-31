НАТО не смогла запустить поставки оружия Украине по новой схеме PURL

Краткий пересказ от РИА ИИ НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL.

По состоянию на конец марта 21 член альянса внес в программу 4,15 миллиарда долларов.

Деньги поступили в казначейство США, но до контрактов на вооружения не дошли.

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. НАТО не смогла запустить передачу американского оружия Украине по схеме PURL, выяснило РИА Новости из отчета для конгресса США.

По состоянию на конец марта 21 страна — член альянса внесла в программу 4,15 миллиарда долларов. Соединенные Штаты к тому моменту еще не приняли никаких финансовых обязательств: деньги поступили в казначейство, но до контрактов на оружие не дошли.

Кроме того, Вашингтон не использовал квоту на 4,96 миллиарда долларов, позволявшую передать Киеву вооружения со складов Пентагона. Согласно документу, американские власти решили не тратить эти средства полностью ради обеспечения собственной боеготовности. В итоге ускорить поставки за счет уже имеющихся запасов США также не удалось.