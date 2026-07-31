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Ученые разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти - РИА Новости, 31.07.2026
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12:01 31.07.2026 (обновлено: 12:31 31.07.2026)
Ученые разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти

В РФ разработали первый ортез-тренажер для восстановления кисти после операций

© Пресс-служба Сеченовского Университета/НикамедОртез-тренажер для восстановления кисти
Ортез-тренажер для восстановления кисти - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Пресс-служба Сеченовского Университета/Никамед
Ортез-тренажер для восстановления кисти
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сеченовский университет совместно с компанией «НИКАМЕД» разработал первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти.
  • Ортез-тренажер нового поколения успешно применяют для реабилитации пациентов, которым пересажены донорские предплечья и кисти.
  • Пациенты, использующие ортез-тренажер, уже через три месяца после операции могут держать предметы и пожимать руку.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета совместно с компанией "НИКАМЕД" разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
"В Сеченовском университете совместно с производителем ортопедических изделий "НИКАМЕД" разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что изобретение объединило в себе две функции – фиксации и тренажера для кисти. Сейчас ортез-тренажер нового поколения успешно применяют для реабилитации пациентов, которым пересажены донорские предплечья и кисти в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
"Благодаря работе хирургов и комплексной реабилитации с использованием уникального ортеза-тренажера уже через три месяца после операции пациент смог держать предметы, пожимать руку, вернулся на прежнюю работу. Планируется дальнейшее постепенное увеличение нагрузки на кисть", – рассказал директор Клиники пластической хирургии Сеченовского университета Валентин Шаробаро.
В марте московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты.
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