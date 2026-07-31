Ученые разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти

Краткий пересказ от РИА ИИ Сеченовский университет совместно с компанией «НИКАМЕД» разработал первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти.

Ортез-тренажер нового поколения успешно применяют для реабилитации пациентов, которым пересажены донорские предплечья и кисти.

Пациенты, использующие ортез-тренажер, уже через три месяца после операции могут держать предметы и пожимать руку.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета совместно с компанией "НИКАМЕД" разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.

"В Сеченовском университете совместно с производителем ортопедических изделий "НИКАМЕД" разработали первый в России ортез-тренажер для восстановления кисти", - говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что изобретение объединило в себе две функции – фиксации и тренажера для кисти. Сейчас ортез-тренажер нового поколения успешно применяют для реабилитации пациентов, которым пересажены донорские предплечья и кисти в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

"Благодаря работе хирургов и комплексной реабилитации с использованием уникального ортеза-тренажера уже через три месяца после операции пациент смог держать предметы, пожимать руку, вернулся на прежнюю работу. Планируется дальнейшее постепенное увеличение нагрузки на кисть", – рассказал директор Клиники пластической хирургии Сеченовского университета Валентин Шаробаро.