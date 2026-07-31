Орловская область подписала соглашение с АНО "Общественный капитал"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В работу компаний Орловской области будут интегрировать стандарт общественного капитала бизнеса, соглашение о взаимодействии власти региона подписали с АНО "Общественный капитал", сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Также стороны будут прорабатывать меры господдержки для тех организаций, чей бизнес соответствует стандарту, и формировать базу практик в сфере ответственного ведения собственного дела.

Как отметил замглавы департамента Владимир Петраков, сейчас стандарт интегрируют в работу в 39 субъектах Российской Федерации. Уже прошли верификацию и вошли в реестр компаний, соответствующих стандарту, 80 предприятий из разных регионов.

"На фоне растущего интереса бизнеса к социальной ответственности, единый комплексный инструмент, позволяющий оценить вклад организаций в общественное благосостояние и достижение национальных целей Российской Федерации, становится все более востребованным", – приводит пресс-служба городского ДИПП слова Петракова.

Отмечается, что внедрение в работу стандарта общественного капитала призвано оказать влияние на развитие региона. Благодаря ему будет оценен вклад компаний в реализацию наццелей развития. Что, в свою очередь, поможет власти определять приоритеты при распределении мер господдержки тем предприятиям, которые вкладываются в общественное благополучие.

Гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова подчеркнула, что в последние годы в Орловской области создали 50 новых предприятий, на них открыли 8 тысяч рабочих мест.

"Внедрение Стандарта общественного капитала поможет сформировать объективную и комплексную картину по инвестициям бизнеса в социально-экономическое развитие региона", – отметила Багатырова.