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Орловская область подписала соглашение с АНО "Общественный капитал" - РИА Новости, 31.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 31.07.2026
Орловская область подписала соглашение с АНО "Общественный капитал"

В Орловской области внедрят стандарт общественного капитала бизнеса

© Фото : пресс-служба ДИППАНО "Общественный капитал"
АНО Общественный капитал - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
АНО "Общественный капитал"
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В работу компаний Орловской области будут интегрировать стандарт общественного капитала бизнеса, соглашение о взаимодействии власти региона подписали с АНО "Общественный капитал", сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Также стороны будут прорабатывать меры господдержки для тех организаций, чей бизнес соответствует стандарту, и формировать базу практик в сфере ответственного ведения собственного дела.
Как отметил замглавы департамента Владимир Петраков, сейчас стандарт интегрируют в работу в 39 субъектах Российской Федерации. Уже прошли верификацию и вошли в реестр компаний, соответствующих стандарту, 80 предприятий из разных регионов.
"На фоне растущего интереса бизнеса к социальной ответственности, единый комплексный инструмент, позволяющий оценить вклад организаций в общественное благосостояние и достижение национальных целей Российской Федерации, становится все более востребованным", – приводит пресс-служба городского ДИПП слова Петракова.
Отмечается, что внедрение в работу стандарта общественного капитала призвано оказать влияние на развитие региона. Благодаря ему будет оценен вклад компаний в реализацию наццелей развития. Что, в свою очередь, поможет власти определять приоритеты при распределении мер господдержки тем предприятиям, которые вкладываются в общественное благополучие.
Гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова подчеркнула, что в последние годы в Орловской области создали 50 новых предприятий, на них открыли 8 тысяч рабочих мест.
"Внедрение Стандарта общественного капитала поможет сформировать объективную и комплексную картину по инвестициям бизнеса в социально-экономическое развитие региона", – отметила Багатырова.
Верификация по стандарту общественного капитала бизнеса проводится добровольно и бесплатно. Компании, успешно прошедшие оценивание, подтверждают факт соответствия стандарту и на три года входят в реестр на цифровой платформе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваПоддержка бизнеса
 
 
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