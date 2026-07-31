В Курской области отменили ракетную опасность

КУРСК, 31 июл - РИА Новости. Вторая ракетная опасность за день отменена в Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

Вторая за день ракетная опасность в регионе была объявлена в 12:40 мск, она длилась четыре минуты.