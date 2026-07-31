В Курской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области была отменена вторая за день ракетная опасность.
- Ракетная опасность длилась четыре минуты и была объявлена в 12:40 мск.
КУРСК, 31 июл - РИА Новости. Вторая ракетная опасность за день отменена в Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении оперштаба региона на платформе "Макс".
Вторая за день ракетная опасность в регионе была объявлена в 12:40 мск, она длилась четыре минуты.
Силы ПВО за неделю сбили 5103 беспилотника ВСУ
Вчера, 12:11