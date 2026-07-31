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В Брянской области объявили ракетую опасность - РИА Новости, 31.07.2026
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12:46 31.07.2026
В Брянской области объявили ракетую опасность

В Севском районе Брянской области объявили ракетую опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Севского района Брянской области объявлена ракетная опасность.
  • МЧС рекомендовало жителям оставаться дома или направиться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Севского района Брянской области, сообщает региональное ГУ МЧС.
"Ракетная опасность! На территории Севского района! 31.07.2026! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в предупреждении ведомства на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, в МЧС рекомендовали направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Брянская областьСевский район
 
 
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