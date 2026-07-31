В Брянской области объявили ракетую опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Севского района Брянской области объявлена ракетная опасность.
- МЧС рекомендовало жителям оставаться дома или направиться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Севского района Брянской области, сообщает региональное ГУ МЧС.
"Ракетная опасность! На территории Севского района! 31.07.2026! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в предупреждении ведомства на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, в МЧС рекомендовали направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.