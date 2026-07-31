В Пензенской области отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Пензенской области отменены режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер».
- Специальный режим опасности атаки БПЛА был введен в 0:14 мск в пятницу и действовал 7 часов.
САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности и план "Ковер" отменены на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Специальный режим опасности атаки БПЛА был введен в 0.14 мск в пятницу и действовал 7 часов.
"На территории Пензенской области отменен план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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