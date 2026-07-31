В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность».
- В регионе временно ограничили работу мобильного интернета.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что в целях безопасности граждан в регионе введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18