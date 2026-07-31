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В Новосибирске расчищают коллектор, где после ЧП появился провал в земле - РИА Новости, 31.07.2026
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14:25 31.07.2026
В Новосибирске расчищают коллектор, где после ЧП появился провал в земле

В Новосибирске расчищают коллектор, где после аварии появился провал в земле

© Фото : Мэрия Новосибирска/MAXГородские службы укрепляют стенки котлована, образовавшегося в Новосибирске после провала грунта
Городские службы укрепляют стенки котлована, образовавшегося в Новосибирске после провала грунта - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Мэрия Новосибирска/MAX
Городские службы укрепляют стенки котлована, образовавшегося в Новосибирске после провала грунта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске произошла коммунальная авария на водопроводе и канализационном коллекторе 12 июля, в результате чего образовался провал грунта глубиной 15 метров.
  • Работы по укреплению стенок котлована были полностью завершены к 22 июля, что исключает дальнейшее увеличение провала.
  • Специалисты круглосуточно ведут расчистку коллектора и подготовку к его последующей санации, ход работ контролирует мэр города Максим Кудрявцев.
КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. Специалисты в Новосибирске круглосуточно ведут расчистку коллектора от грунта, из-за вымывания которого после коммунальной аварии 12 июля в земле образовался провал, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Авария на водопроводе и канализационном коллекторе произошла вечером 12 июля. В результате образовался провал грунта глубиной 15 метров. По данным властей города, провал произошел по причине того, что грунт вымыло в поврежденный канализационный коллектор.
Семнадцатого июля первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев сообщал, что после ливня провал частично обрушился, но жилым домам не угрожает. А 22 июля он проинформировал, что работы по укреплению стенок котлована полностью завершены, что исключает его дальнейшее увеличение.
"На месте аварии на Горском жилмассиве состоялось выездное совещание… Специалисты круглосуточно ведут расчистку коллектора и подготовку к его последующей санации", – сказали в мэрии.
Уточняется, что ход работ контролирует мэр города Максим Кудрявцев.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время ситуация на месте провала полностью стабилизирована.
Со ссылкой на директора МУП "Горводоканала" Юрия Похила уточняется, что восстановление коллектора протяженностью 260 метров, который постоянно находится в рабочем состоянии, потребуется не менее двух месяцев.
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