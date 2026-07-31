В Новосибирске расчищают коллектор, где после ЧП появился провал в земле

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новосибирске произошла коммунальная авария на водопроводе и канализационном коллекторе 12 июля, в результате чего образовался провал грунта глубиной 15 метров.

Работы по укреплению стенок котлована были полностью завершены к 22 июля, что исключает дальнейшее увеличение провала.

Специалисты круглосуточно ведут расчистку коллектора и подготовку к его последующей санации, ход работ контролирует мэр города Максим Кудрявцев.

КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. Специалисты в Новосибирске круглосуточно ведут расчистку коллектора от грунта, из-за вымывания которого после коммунальной аварии 12 июля в земле образовался провал, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Авария на водопроводе и канализационном коллекторе произошла вечером 12 июля. В результате образовался провал грунта глубиной 15 метров. По данным властей города, провал произошел по причине того, что грунт вымыло в поврежденный канализационный коллектор.

Семнадцатого июля первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев сообщал, что после ливня провал частично обрушился, но жилым домам не угрожает. А 22 июля он проинформировал, что работы по укреплению стенок котлована полностью завершены, что исключает его дальнейшее увеличение.

"На месте аварии на Горском жилмассиве состоялось выездное совещание… Специалисты круглосуточно ведут расчистку коллектора и подготовку к его последующей санации", – сказали в мэрии.

Уточняется, что ход работ контролирует мэр города Максим Кудрявцев

В пресс-службе отметили, что в настоящее время ситуация на месте провала полностью стабилизирована.