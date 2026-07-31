Непомнящий опустился на восемь позиций в рейтинге FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ Ян Непомнящий опустился с 16-го на 24-е место в рейтинге FIDE.

Лидером остается норвежец Магнус Карлсен, за ним следуют американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий опустился с 16-го на 24-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На его счету 2719 баллов. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен (2823 балла). Второе и третье места соответственно занимают американцы Фабиано Каруана (2792) и Хикару Накамура (2792).

Россиянин Дмитрий Андрейкин (2717) прибавил три позиции и занимает 26-ю строчку. Далее среди россиян в топ-100 располагаются Андрей Есипенко (41; 2680), Александр Морозевич (63; 2654), Владислав Артемьев (65; 2653), Даниил Дубов (66; 2652), Володар Мурзин (69; 2650) и Эрнесто Инаркиев (79; 2641).

У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифань (2596). Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Лэй Тинцзе (2561) и Цзюй Вэньцзюнь (2553).