Непомнящий опустился на восемь позиций в рейтинге FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ян Непомнящий опустился с 16-го на 24-е место в рейтинге FIDE.
- Лидером остается норвежец Магнус Карлсен, за ним следуют американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий опустился с 16-го на 24-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На его счету 2719 баллов. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен (2823 балла). Второе и третье места соответственно занимают американцы Фабиано Каруана (2792) и Хикару Накамура (2792).
Россиянин Дмитрий Андрейкин (2717) прибавил три позиции и занимает 26-ю строчку. Далее среди россиян в топ-100 располагаются Андрей Есипенко (41; 2680), Александр Морозевич (63; 2654), Владислав Артемьев (65; 2653), Даниил Дубов (66; 2652), Володар Мурзин (69; 2650) и Эрнесто Инаркиев (79; 2641).
У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифань (2596). Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Лэй Тинцзе (2561) и Цзюй Вэньцзюнь (2553).
Россиянка Александра Горячкина (2536) идет на шестом месте. Далее расположились россиянки Полина Шувалова (10; 2507), Екатерина Лагно (11; 2506), Анна Шухман (23; 2443), Лея Гарифуллина (37; 2415), Карина Амбарцумова (58; 2385), Ольга Гиря (61; 2380), Алиса Галлямова (72; 2368), Анастасия Боднарук (83; 2354) и Екатерина Гольцева (99; 2340).